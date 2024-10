Affaire Al Mahdi : le Fonds au profit des victimes de la CPI remet des réparations collectives à la communauté de Tombouctou - abamako.com

Affaire Al Mahdi : le Fonds au profit des victimes de la CPI remet des réparations collectives à la communauté de Tombouctou
Publié le vendredi 11 octobre 2024

Au cours d’une mission conjointe avec des représentants du gouvernement malien à Tombouctou, le Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale et ses partenaires ont pu remettre aux autorités de la ville et à l’ensemble de sa communauté une part importante des mesures de réparations collectives décidées par les juges dans l’affaire Ahmad Al Faqi Al Mahdi, et initier la dernière phase de ce processus de réparation qui doit prendre fin en décembre 2025. Ces mesures comportent notamment la construction d’un mémorial, la reconstruction d’un mausolée, l’extension du musée municipal et plusieurs éléments de protection du patrimoine.



Le gouverneur de la région de Tombouctou, Bakoun Kanté, a inauguré jeudi 3 octobre un monument à la mémoire des victimes des crimes commis par Ahmad Al Faqi Al Mahdi. Cette œuvre mémorielle intitulée Louha, qui désigne en arabe la tablette coranique, a été érigée sur la place publique Diamane Hana. Elle symbolise la résilience de la communauté de Tombouctou face au crime dont elle a été victime en 2012.

« Ce monument est un symbole très important pour la ville de Tombouctou et pour le Mali tout entier. Il est à la fois un lieu de mémoire et de recueillement après les crimes qui ont été commis ici en 2012, et particulièrement la destruction des mausolées, et une manière de célébrer ce qui fait et continuera à faire l’identité de cette ville : l’érudition et l’ouverture au monde » a déclaré M. Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou.



L’érection de ce monument est le résultat d’importantes consultations, menées auprès de l’ensemble des huit quartiers de la ville et de la diaspora à Bamako depuis aout 2021 par CFOGRAD, partenaire du Fonds au profit des victimes à Tombouctou, en réponse à la décision des juges de la CPI du 17 août 2017. Dans cette ordonnance, estimant que le crime commis par M. Al Faqi Al Mahdi avait notamment causé un préjudice moral à la communauté de Tombouctou, les juges avaient ordonné qu’une mesure de commémoration soit réalisée si tel était le souhait de la communauté.

Inscription au pied du mémorial Louha



En mars 2023, le comité communal de commémoration mis en place en ce sens avait décidé, outre la création de ce monument, que soit ajoutée une salle au musée municipal de Tombouctou et qu’elle soit dédiée aux mausolées. La salle a été officiellement livrée le 4 octobre, et accueillera prochainement son exposition qui devra contribuer à une transmission pédagogique du patrimoine culturel et religieux de la ville.



Parmi les réparations collectives décidées par les juges figuraient également la restauration du patrimoine détruit en 2012. Une part importante de celui-ci avait déjà été reconstruite depuis 2012. Dans le cadre des mesures de réparation, le Fonds a donc pris en charge la reconstruction du mausolée du Cadi Cheick Mohamed Mahamoud Ben Cheick Al Arawani, qui avait été entièrement détruit et qui a été remis à ses descendants le 3 octobre.



Le même jour, des mesures de protection du patrimoine réalisées par l’UNESCO, partenaire du Fonds au profit des victimes, parmi lesquelles la réhabilitation et la reconstruction des murs de clôture des cimetières Sidi Mahamoud Ben Omar Mohamed Aquit et Cheick Sidi El Mokhtar Ben Sidi Mouhammad Al Kabir Al Kounti, qui abritent plusieurs mausolées, ainsi que la plantation d’arbres au cimetière des trois Saints et à celui d’Alpha Moya, ont pu être livrées aux autorités de la ville et doivent permettre de protéger les mausolées à l’avenir et à la communauté de jouir de son patrimoine.



« La restauration de ce patrimoine, à travers les mausolées mais également leur environnement immédiat, est un soulagement et une réponse à la souffrance ressentie par sa destruction et sa profanation. En tant que descendants d’Alpha Moya et membres de la communauté de Tombouctou, ma famille et moi sommes désormais en paix avec notre histoire familiale et l’histoire de notre ville, surtout que nous avons participé à chacune des étapes des réparations et que nos observations ont toujours été prises en considération» a déclaré Sane Chrfi chef de famille et descendant de Alpha Moya.



Pour répondre au préjudice économique résultant indirectement du crime de M. Al Faqi Al Mahdi, les juges de la Cour ont également ordonné que des mesures socio-économiques soient prises pour en atténuer l’impact sur la population de la ville. Dans ce cadre, la fondation CIDEAL, également partenaire du Fonds au profit des victimes, accompagne 42 projets, sélectionnés parmi près de 150 à l’issue d’un processus participatif, pour un appui d’un montant global de 273,000,000 de Francs CFA (env. 417.000 euros). Onze projets visent le renforcement de la cohésion sociale, quatre la protection de l’environnement, un de valorisation du patrimoine culturel, et vingt-trois l’appui aux secteurs productifs. Ces projets ont été lancés officiellement au cours de la mission, et dureront jusqu’en décembre 2025.



« La remise de ces réparations collectives à la communauté de Tombouctou marque une étape importante dans la mise en œuvre des réparations décidées par les juges dans cette affaire. Après la clôture des réparations individuelles en juin 2024, s’ouvre désormais la dernière phase de ce processus à travers les mesures d’appui à l’activité économique. D’ici décembre 2025, ce programme de réparation engagé par le Fonds au profit des victimes en 2019 devrait prendre fin », a déclaré Minou Tavárez Mirabal, présidente du conseil de direction du Fonds au profit des victimes