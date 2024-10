Catastrophes et inondations : le gouvernement envisage des solutions concrètes pour l’ouverture des classes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Catastrophes et inondations : le gouvernement envisage des solutions concrètes pour l’ouverture des classes Publié le vendredi 11 octobre 2024 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Catastrophe et inondations : le gouvernement envisage des solutions concrètes pour l’ouverture des classes

Tweet

Le Comité interministériel de Gestion des Crises et Catastrophes s’est réuni ce jeudi 10 octobre 2024 à la Primature sous la présidence du Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga. La rencontre avait pour objectif de faire le point sur la situation des écoles affectées, notamment celles occupées, effondrées ou endommagées du fait des inondations.



Le ministre de l’Éducation nationale, Amadou Sy Savané, a présenté un rapport détaillé sur l’état des infrastructures scolaires à travers le pays. Il a mis en avant les défis majeurs auxquels le secteur éducatif fait face tout en insistant sur l’urgence de prendre des mesures pour permettre aux élèves de retrouver leur cadre d’apprentissage.



Le Comité interministériel a également abordé les mesures à mettre en place pour la réhabilitation des établissements endommagés et la réouverture des écoles, actuellement occupées par des sinistrés, en collaboration avec les collectivités et les partenaires techniques et financiers. Des solutions temporaires, telles que la mise en place d’écoles sous des tentes, en collaboration avec les départements de la Défense et de la Sécurité, ont également été envisagées pour assurer la continuité des cours dans les zones les plus touchées.



Le Premier ministre a rappelé que la réunion s’inscrit dans le cadre d’une série de concertations visant à restaurer un environnement scolaire normal et sécurisé, garantissant ainsi le droit à l’éducation pour tous les enfants concernés.