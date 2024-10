Lutte contre le terrorisme : l’Armée confirme la neutralisation du chef terroriste Al-lza Ould Yahia alia "Joulaibib Al-Ansari " et plusieurs de ses compagnons - abamako.com

Lutte contre le terrorisme : l'Armée confirme la neutralisation du chef terroriste Al-lza Ould Yahia alia "Joulaibib Al-Ansari " et plusieurs de ses compagnons Publié le samedi 12 octobre 2024

Lutte contre le terrorisme : l`Armée confirme la neutralisation du chef terroriste Al-lza Ould Yahia alia "Joulaibib Al-Ansari " et plusieurs de ses compagnons

Le Chef d'État-Major Général des Armées confirme la neutralisation de Joulaibib Al-Ansari de son vrai nom Al-lza Ould Yahia avec plusieurs de ses compagnons lors de la vigoureuse réaction des FAMa contre l'attaque terroriste déjouée le 06 octobre 2024 à Ber, dans la région de Tombouctou. L'analyse des indices recueillis, selon l'Armée, confirme l'identité de ce funeste terroriste.



Ce responsable terroriste longuement recherché est l'auteur de plusieurs abus sur les populations, y compris des assassinats ciblés, des poses d'engins explosifs improvisés (EEI) et des attaques contre les FAMa.



L'État-major Général des Armées rassure que la traque des terroristes se poursuit et salue le professionnalisme et la détermination des FAMa.



