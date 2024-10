Eliminatoire CAN 2025 : la CAF saisit son jury disciplinaire pour enquêter sur les expériences vécues par les Super Eagles en Libye - abamako.com

Eliminatoire CAN 2025 : la CAF saisit son jury disciplinaire pour enquêter sur les expériences vécues par les Super Eagles en Libye
Publié le jeudi 17 octobre 2024 | aBamako.com

© aBamako.com par N`GUESSAN Franck

Can 2023: finale Nigeria - Côte d`Ivoire

Abidjan le 11 février 2024. Le Nigéria et la Côte d`Ivoire s`affrontent en finale de la 34e édition de la Coupe d`Afrique des Nations de football au stade Alassane Ouattara d`Ebimpé en Côte d’Ivoire. Tweet

La Confédération Africaine de Football (CAF) a saisi son Jury disciplinaire pour investiguer sur le traitement vécu par l'équipe nationale de football du Nigeria et son staff à leur arrivée en Libye, a appris Abidjan.net ce jeudi 17 octobre 2024.



Arrivés en Libye dans le cadre du match comptant pour la 4e journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2025, les ''Super Eagles'' disent être victimes de « traitement inhumain » depuis leur arrivée dans ce pays. Ainsi, les joueurs, en accord avec leur staff, ont refusé de jouer le match prévu pour le mardi 15 octobre à Benghazi contre les Chevaliers de la Méditerranée, saisis par courrier officiel les instances de la CAF et sont retournés à Abuja.



La confédération présidée par Patrice Motsepe a pris contact avec les autorités libyennes et nigérianes après avoir été informée que l'équipe nationale de football du Nigeria, les ’’Super Eagles'', ainsi que leur staff technique ont été retenus dans des conditions inquiétantes pendant plusieurs heures dans un aéroport où les autorités libyennes les auraient invités à atterrir.



Selon la CAF, des mesures appropriées seront prises à l'encontre de ceux qui ont violé les Statuts et Règlements de la CAF après les enquêtes.



Cyprien K.