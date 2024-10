Transport aérien : Sky Mali scelle un partenariat avec AIR Sénégal pour l’ouverture de nouvelles lignes Bamako - Ouagadougou et Bamako-Abidjan - abamako.com

Publié le dimanche 20 octobre 2024

Cérémonie de présentation de la compagnie aérienne Sky Mali

Bamako, le 10 août 2020. Les responsables de la nouvelle compagnie aérienne Sky Mali ont procédé à la présentation de leur compagnie à travers une cérémonie qui s`est déroulée à l`hôtel Koira, ex Sheraton. Tweet



C'est dans un esprit de collaboration que les directeurs généraux d'Air Sénégal et et Sky Mali ont engagé une discussion qui a abouti à un partenariat commercial. Ce partenariat a été scellé le jeudi

17 octobre 2024 à Bamako en présence de la directrice générale de Sky Mali Mme Haïdara Aïcha Doucouré, de M. Nabil Daoud, directeur commercial de AIR Sénégal et de plusieurs responsables d'agence de voyages



L'objectif de ce partenariat entre ces deux compagnies est de créer une coopération mutuelle afin de densifier le réseau domestique et régional de Sky Mali. "Dans ce partenariat, Sky Mali est habilité à vendre tous les billets de air Sénégal", a annoncé la directrice générale de Sky Mali.



C'était l'occasion, a laissé entendre le directeur commercial de AIR Sénégal, pour les deux compagnies, de présenter leurs nouveaux programmes Hiver avec de nouvelles connexions 4 fois par semaine sur Ouagadougou au départ de Bamako et sur Abidjan au départ Bamako.



Dans son intervention, la directrice générale de Sky Mali, Mme Haïdara Aicha Doucouré s'est réjouie de ce partenariat conclu avec AIR Sénégal qui, selon elle, sera profitable aux deux compagnies et aux citoyens pour pouvoir relier le Mali et le Sénégal.



