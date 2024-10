Culture : le rideau est tombé sur la 6eme édition du Festival de la culture et des arts traditionnels de Bamako - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Art et Culture Article Art et Culture Culture : le rideau est tombé sur la 6eme édition du Festival de la culture et des arts traditionnels de Bamako Publié le lundi 21 octobre 2024 | aBamako.com

© Autre presse par DR

6ème édition du Festival de la culture et des arts traditionnels de Bamako.

Tweet

La cours de la Maison des jeunes de Bamako, au Mali, a abrité du vendredi 18 au dimanche 20 octobre 2024, la 6ème édition du Festival de la culture et des arts traditionnels de Bamako. Plusieurs délégations dont le Niger et le Burkina Faso ont pris part à cette activité culturelle et artistique.



Organisé autour du thème retenu ’’Une terre, une culture, des traditions communes’’, ce festival a été marqué par la présence de Andogoly Guindo, ministre de l’Artisanat, de la Culture de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, président de la cérémonie de lancement dudit Festival.



Selon le ministre, ce ffestival contribue à donner vie à certains aspects de la culture qui sont menacés de disparition. Mieux, c’est un évènement à travers lequel s’exprime toute la diversité et la densité de la culture malienne.



Ce festival, qui s’inscrit dans la vision des plus hautes autorités maliennes, est une lucarne d’expression plurielle de la culture malienne qui permet au ministère de la Culture du Mali de faire naître cette culture malienne.



K. Mamadou