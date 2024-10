3e session extraordinaire du conseil d’administration du BUMDA : Deux projets de textes adoptés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société 3e session extraordinaire du conseil d’administration du BUMDA : Deux projets de textes adoptés Publié le mardi 22 octobre 2024 | Mali Tribune

Tweet

Le jeudi 17 octobre 2024, le Bureau malien du droit d’auteur (Bumda) a tenu la 3e session extraordinaire de son conseil d’administration. Au cours de cette session, les administrateurs sur recommandation de la 46e session ordinaire du conseil d’administration du Bumda ont adopté deux projets de textes.



Avec l’avènement du numérique, le mode de reproduction, de communication, de distribution et d’utilisation des œuvres littéraires et artistiques a considérablement changé. Le Bureau malien du droit d’auteur, dans sa quête perpétuelle d’innovation, a présenté deux projets de textes à ses administrateurs pour examen et validation.





Il s’agit d’un projet relatif au cadre organique et du manuel de procédures de gestion administrative, financière, comptable et opérationnelle et le projet de texte relatif au règlement intérieur.



Selon les responsables du Bumda, ces deux projets de textes validés par les administrateurs vont contribuer à l’épanouissement des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques ainsi que leurs ayants droit et à l’amélioration des performances des cadres et agents de ladite structure.



“Après plusieurs années d’exercice, nous nous sommes rendus compte que dans ces outils, il est difficile d’avoir une gestion saine. C’est dans ce contexte que nous avons élaboré ces deux projets de textes pour examen et validation”, a expliqué la directrice du Bumda, Diallo Aïda Koné.



Et de profiter de la tribune pour inviter les autorités à mettre à la disposition du Bumda de nouveaux locaux afin de bien mener sa mission régalienne de préservation des droits des artistes.



“Après 40 ans d’exercice, il serait quand même bien que le Bumda ait un local digne de ce nom pour pouvoir exercer à hauteur de souhait les missions qui lui sont assignées. Par la même occasion, j’exhorte tous les utilisateurs des œuvres littéraires artistiques à venir s’acquitter des redevances des droits d’auteur”, a plaidé Mme Koné.



Pour le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, président du conseil d’administration, ces deux projets de textes s’inscrivent en droite ligne des orientations fixées par le gouvernement en vue de moderniser l’administration et de la doter de référentiels de base pour faciliter les missions de vérifications et de contrôle interne.



“Tous ces textes précisent dans leurs contenus, les différentes tâches, les modalités d’exécution, les rôles et les responsabilités de chaque acteur, l’ensemble des procédures nécessaires pour la gestion et les moyens de contrôle pour chaque étape du système d’information”, a précisé le ministre Guindo.







Ousmane Mahamane