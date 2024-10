Collaboration FAMAS / Instructeurs Russes : Quand les médias étrangers en font un peu trop à propos d’un prétendu malentendu - abamako.com

News Politique Article Politique Collaboration FAMAS / Instructeurs Russes : Quand les médias étrangers en font un peu trop à propos d’un prétendu malentendu Publié le mercredi 23 octobre 2024 | Le Soir de Bamako

Depuis quelque temps, des médias étrangers semblent avoir déclenché une campagne de mensonges et de dénigrement contre l’armée malienne et ses partenaires russes, avec pour objectif clair de décrédibiliser les autorités maliennes de la Transition, et surtout de susciter une coalition internationale contre notre pays au double plan militaire et diplomatique.



Ainsi vont-ils jusqu’à imaginer une «opération vengeance », lancée par les deux parties sur Tinzawaten qui se serait soldée par un semi-échec, révélant une «défiance entre les Maliens et les Russes…». Rien que du vent ! Une insinuation qui a trait à la dernière mis- sion de progression et de défense des FAMA et leurs partenaires russes dans les environs de Tinzawaten, mission sur laquelle l’Etat-major des Armées avait été pourtant très clair. C’est dire que ce n’était ni une mission de reconquête ni une «opération vengeance» !



Comme c’est toujours le cas dans des situations pareilles, des allégations mensongères sont attri- buées à des «sources» requérant toujours l’anonymat qui donnent souvent l’impression de connaître le Mali mieux que le Maliens et leurs dirigeants, ou comme si c’étaient elles mêmes qui prenaient les décisions à la place des autorités maliennes. Un travail de maquillage qui ne prend plus et qui n’émeut per- sonne encore. Mais de là à parler de «fortes tensions entre militaires maliens et partenaires russes», voilà un pas qu’ils ont bien franchi ! Des tensions déjà latentes depuis plusieurs mois, selon les analyses d’un certain Mathieu Olivier sur les prémices d’un divorce entre Maliens et Russes : «Depuis l’arrivée de Wagner, il y a toujours eu une forme de mépris de la part des mercenaires russes envers l’armée malienne. Ils sont arrivés dans une position de sauveurs et, donc, ils n’avaient pas une très bonne image de l’armée malienne… Cela a posé des problèmes du côté malien : les hauts gradés maliens n’ont jamais vraiment accepté cette vision et d’être pris de haut par les mercenaires russes».



De quoi faire rire un enfant, reflet d’une malhonnêteté intellectuelle. En effet, nous savons la haine viscérale que vouent certains pays envers le partenariat dynamique et gagnant-gagnant liant notre pays à celui de Vladimir Poutine, l’éternel adversaire de la coalition euro-américaine.



Ainsi, depuis décembre 2021, on les a vus remuer ciel et terre pour empêcher la naissance de ce partenariat sans grand succès. En effet, on aura alors vu une coalition de pays , estimer, pour la première fois officiellement, que des « mercenaires » russes ont commencé à prendre pied au Mali, après bien sûr plus de trois de campagne de dénigrement et de manipulation contre les autorités maliennes.



« Nous, partenaires internationaux, résolus à soutenir le Mali (…), condamnons fermement le déploiement de mercenaires sur le territoire malien », énonçait ainsi un communiqué co-signé par le Canada et tous les pays européens intervenant militairement d’une façon ou d’une autre au Mali – que ce soit pour de la formation (comme l’Allemagne), du sou- tien matériel (comme le Royaume-Uni) ou au sein de « Takuba », cette coalition de forces spéciales regroupant dix Etats, dont l’Estonie, la Belgique, et l’Italie, mais qui ne fera plus long feu au Mali.



Des campagnes médiatiques à l’encontre de notre pays ridicule ou l’On comprend les dessous entamée ces derniers temps. En effet, acculées et chassées un peu par- tout en Afrique, ces pays occidentaux qui étaient, il n’y a pas si longtemps les maîtres en Afrique, sont toujours dans le déni de la réalité. Ces grandes puissances sont littéralement chassées de certains pays et en grandes difficultés dans d’autres. Mais, il y’a ce fait important qui semble leur échapper jusqu’à présent: les générations actuelles de l’Afrique ne voient pas le blanc comme un Dieu, mais bien un homme avec les mêmes connaissances et les mêmes attributs ! ■



MAIMOUNA DOUMBIA