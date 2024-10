Travaux d’aménagement de l’axe Bamako - Koulouba - Kati: le gouvernement lance l’opération d’indemnisation des riverains impactés - abamako.com

Ci-dessous un communiqué conjoint du ministre des Transports et des Infrastructures et de son homologue de l'Urbanisme et de l'Habitat qui annonce l'entame des travaux d'aménagement de la route Bamako - Koulouba - Kati et les opérations d'indemnisation des riverains impactés.



Le Ministre des Transports et des Infrastructures et le Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population portent à l'attention de l'opinion nationale que les travaux d'aménagement en 2x2 voies de la section Bamako-Koulouba-Kati de la RR9, de la bretelle d'accès au point G, de 7 km de voiries à Kati et de la section Rond-point GMS-Samé-Kati, ont été autorisés et déclarés d'utilité publique par le Décret n°2024-0185/PT-RM du 27 mars 2024.



Les travaux consistent essentiellement en l'aménagement :

- de la section Bamako-Koulouba-Kati de la RR9, en 2x2 voies ;

- de la section Rond-point GMS-Samé-Kati de la RN3, en 2x2 voies ;

- de la bretelle d'accès au Point G, en 2x1 voies ;

- de 7 km de voiries dans la ville de Kati.



Le projet contribuera à l'amélioration des conditions de transport des personnes et de leurs biens et à la fluidité du trafic routier entre Bamako et Kati.



Dans la perspective de la libération des emprises des tronçons de route sus indiqués, les Ministres informent les administrations, les entreprises et les populations riveraines du démarrage des travaux de la Commission nationale de délimitation, de recensement et d'évaluation des réalisations et aménagements à caractère immobilier situés dans l'emprise et les servitudes du site des travaux.



Les opérations ont pour objet d'identifier les personnes dont les propriétés et aménagements à caractère immobiliers sont affectés par le projet, en vue de leur indemnisation pour cause d'utilité publique.



Les travaux de la Commission ont débuté le mardi 22 octobre 2024.



Le ministre des Transports et des Infrastructures et le Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du Territoire et de la Population en appellent au sens du patriotisme de tous les propriétaires concernés pour faciliter aux membres de la Commission l'accès aux investissements et comptent sur leur présence effective au moment des opérations de recensement, afin de bien identifier de commun accord les propriétés et aménagements touchés.



Les ministres espèrent l'adhésion des riverains aux sollicitations et sujétions inhérentes aux travaux de la

Commission nationale, qui procèdent du service du bien commun.



Bamako, le 23 octobre 2024.