Kidal: l'armée saisit une importante quantité d'armes de guerre Publié le mercredi 23 octobre 2024

Reprise de Kidal par les FAMa

L'Etat-major Général des Armées informe l'opinion que les FAMa ont mené des reconnaissances offensives de sécurisation et de stabilisation dans différents secteurs avec les bilans suivants :



- 18 octobre 2024, plusieurs Engins Explosifs Improvisés (EEI) ont été déjoués et neutralisés sans incident sur la route KWALA-NARA.



- 21 octobre 2024, des terroristes guetteurs et auteurs de poses d'Engins Explosifs Improvisés (EEI) ont été neutralisés avec la récupération d'équipements de guerre dissimulés dans le secteur de DILLY, région de NARA.



- 21 octobre 2024, une importante quantité d'armes de guerre et divers matériels ont été récupérés dans le secteur de AMASSINE, INTEBEZAS, TASSIK au Sud de KIDAL.



- 21 octobre 2024 également, une importante quantité de carburant destinée aux terroristes a été saisie dans le secteur de INDELIMANE.



- 22 octobre 2024, des terroristes et complices, auteurs de l'attaque du 19 octobre 2024 du poste de controle de THY à SEVARE ont été recherchés et neutralisés.



- 22 octobre 2024, des terroristes et guetteurs auteurs de l'Engin Explosif Improvisé (EEI) mortel contre une unité FAMa ont été neutralisés avec la récupération d'une importante quantité de zakat au Sud-Est de BEWANI, dans la région de SEGOU.



L'Etat-major Général des Armées rassure que la protection et la sécurité des populations restent une priorité opérationnelle.





