© aBamako.com par Zunon Tape

Côte d`Ivoire: cérémonie d`ouverture de la 2è édition de Abidjan Border Forum

Abidjan le 23 Octobre 2024. La cérémonie d`ouverture de la 2è édition de Abidjan Border Forum a eu lieu ce mercredi aux parcs d`expositions d`Abidjan en présence de plusieurs personnalités politiques et coutumières. Tweet

La 2 ème édition de Abidjan Border Forum (ABF) s’est ouverte ce mercredi 23 octobre 2024 au Parc des Expositions d’Abidjan-Port Bouët autour du thème “Frontières vertes: entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité”.





Le Secrétaire exécutif de la Commission Nationale des Frontières de la Côte d'Ivoire (CNFCI) et le Commissaire général de Abidjan Border Forum, Diakalidia Konaté a indiqué que ce forum est « un cadre de rencontre, de réflexion , de partage d’expérience des acteurs, pour la protection des frontières ». De plus, il a révélé qu’il « ambitionne de réunir plus de 5000 participants et sera meublé de panel, de table ronde, de networking d’activités culturelles ». Il a par ailleurs exhorté tous les participants à prendre part aux activités du forum. « Je voudrais exhorter l'ensemble des participants à s’approprier les activités de ce forum et à y mettre du sien», a-t-il exhorté.





Pour sa part, le Professeur Ousmane Zina, président du comité scientifique du ABF a révélé que celui-ci a été mis en place, pour « développer la vie des frontières en donnant la parole aux acteurs publics, privés, aux organisations internationales ». Justifiant le choix du thème, il a souligné que « l’idée était de questionner le retour des frontières au cœur des relations internationales ». Poursuivant, il a indiqué que l’objectif est de comprendre les espaces frontaliers.





L’Ambassadeur d’Allemagne en Côte d’Ivoire, Matthias Veltin a affirmé le soutien des partenaires à travers la GIZ pour aider les États dans la préservation de leurs frontières.





La Commissaire à l’économie et à l’agriculture de la Commission de la CEDEAO, Massandjé Touré-Litsé a quant à elle réaffirmé « le ferme engagement de la CEDEAO dans la promotion de la paix en Afrique en général et en particulier en Afrique de l’Ouest ».





Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, représentant le Premier ministre Robert Beugré Mambé, a expliqué que la dynamique du pays est de « transformer d'une part, les zones frontalières ivoiriennes en des espaces sécurisées, de paix et de développement socioéconomique. D'autres part, de renforcer la coopération transfrontalière en vue de créer un climat de paix et de cohabitation pacifique (…) ».





De plus, il a salué l'appui de l’UA, de la GIZ. Il les a invités « à poursuivre et intensifier cette opération pour que dans un court et moyen terme toutes nos frontières soient délimitées ou réaffirmées ». Ainsi, il a souhaité « plein succès à toutes les activités qui vont meubler ces trois jours ».