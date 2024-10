Après la remise des attributs de leurs promotions dans l’Armée : le Gal d’Armée Assimi GOÏTA réitère les engagements de ses compagnons et lui aux peuple malien - abamako.com

News Politique Article Politique Après la remise des attributs de leurs promotions dans l’Armée : le Gal d’Armée Assimi GOÏTA réitère les engagements de ses compagnons et lui aux peuple malien Publié le mercredi 23 octobre 2024 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

Cérémonie officielle de remise des attributs aux nouveaux officiers Généraux du Mali

Au lendemain de la cérémonie solennelle de remise des attributs aux généraux nouvellement nommés promus, dont certains à titre exceptionnel tenue le 21 octobre 2024 au palais de Koulouba, le président de la Transition, le désormais Général d'Armée Assimi GOÏTA, a exprimé sa profonde gratitude au peuple malien.



Pour le chef de l'État, ces promotions voulues et recommandés par le peuple souverain dans le cadre du dialogue inter-Maliens, incarne le désir ardent de changement que la Transition s'efforce de concrétiser depuis 4 ans.



A cet effet, il explique les réformes entreprises comme un témoignage de l'engagement indéfectible des Maliens et des Maliennes à bâtir un avenir meilleur pour leur nation après tant de défis.



Aussi, selon le communiqué de la Présidence dont aBamako a eu connaissance, le président de la Transition, conscient de l'ampleur de la confiance qui lui a été accordée ainsi qu'à ses compagnons d'armes, réitère-t-il son engagement à satisfaire les aspirations légitimes du peuple malien. Les organes de la Transition, poursuit le texte, continueront d'œuvrer ainsi avec détermination dans cette dynamique de refondation.



C'est pourquoi le Général d'Armée Assimi GOÏTA exhorte les Maliens et Maliennes à maintenir leurs cohésions et à renforcer leur détermination pour l'accomplissement de cette aspiration collective qu'est la refondation du Mali



A.B

Source: aBamako