Bamako : ouverture d'un séminaire sur la Coopération internationale au bénéfice des États du Sahel Publié le mercredi 23 octobre 2024

Bamako : ouverture d`un séminaire sur la Coopération internationale au bénéfice des États du Sahel

Son Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a animé, ce mardi 22 octobre 2024, la leçon inaugurale du Séminaire de l’École de Maintien de la Paix, sous le thème : « Coopération internationale au bénéfice des États du Sahel : défis, enjeux et perspectives ». Tweet

Le Séminaire dont la cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du Général de Division Abdoulaye MAIGA, Ministre d'État, Ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, a enregistré la participation de hautes personnalités de niveaux politique, administratif, militaire, de la recherche et diplomatique.



Le Séminaire dont la cérémonie d’ouverture était placée sous la présidence du Général de Division Abdoulaye MAIGA, Ministre d’État, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, a enregistré la participation de hautes personnalités de niveaux politique, administratif, militaire, de la recherche et diplomatique.



Dans sa leçon inaugurale, le Ministre DIOP a établi la relation entre les opportunités du Sahel, qui constituent paradoxalement les défis de cette région, riche par sa diversité humaine, culturelle, géographique, climatique et environnementale, ainsi que par sa position géostratégique. Il a rappelé les nombreuses convoitises dont la région du Sahel fait l'objet, devenant, du fait des pays comme l'Ukraine, le terrain de rivalités et d'affrontements. Le Chef de la diplomatie a réitéré la ferme condamnation du Gouvernement suite au soutien officiel du terrorisme par l’Ukraine, sapant ainsi les efforts de sécurité, de stabilité, de paix et de développement des pays de la Confédération AES.



Le Ministre DIOP a souligné les mutations géopolitiques sous régionales intervenues grâce à la création de l'AES puis de la Confédération AES, qui instaurent une nouvelle ère de changement de paradigme, fondé sur la restauration de la confiance, la reprise en main de la destinée des pays du Sahel à travers des réponses endogènes et solidaires ainsi que la redéfinition des nouveaux principes souverains de gouvernance publique et de relations avec les partenaires internationaux.



De l’assistanat perpétuel sous le label d’une aide publique au développement à géométrie variable, à la vision d’une stratégie de coopération basée sur un partenariat gagnant – gagnant, le Ministre DIOP a mis l'accent sur les fondements d'un partenariat reconfiguré, axé sur des relations équilibrées, d’égal à égal, et qui tiennent comptent des intérêts vitaux des populations maliennes, conformément aux trois principes désormais consacrés dans la Constitution.



Regrettant la persistance de modèles politiques et économiques mondiaux qui perpétuent la domination d'une minorité de puissances sur le reste du monde, il a salué l'existence de l'alternative crédible que les BRICS offrent en réponse à la crise de la gouvernance mondiale, illustrée par la crise du multilatéralisme incarnée par l'ONU et les Institutions financières internationales.



En conclusion, le Ministre DIOP a réitéré l’importance et la position stratégique du Sahel qui touche quatre des cinq régions géographiques de l’Afrique. A cet égard, rien de durable et de prospère ne pourra se construire en Afrique sans la prise en compte et l’implication de cette région, a-t-il indiqué. Il a, enfin, invité les participants à approfondir les réflexions autour de dix questions essentielles portant sur la thématique du Séminaire, tout en insistant sur les attentes placées aux résultats de leurs travaux en vue de guider les futures actions de coopération dans l’espace du Sahel.





