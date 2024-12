Le président Tebboune discute des situations dans la région du Sahel avec le représentant spécial du président russe - abamako.com

Le président Tebboune discute des situations dans la région du Sahel avec le représentant spécial du président russe Publié le jeudi 19 decembre 2024

Le vice-ministre des Affaires étrangères et représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Mikhaïl Bogdanov, est arrivé à Alger, où il a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.



Le représentant spécial du président russe, Mikhaïl Bogdanov, a affirmé, ce jeudi, que les relations algéro-russes étaient bonnes et d’un niveau stratégique.



Bogdanov a indiqué, après sa rencontre avec le président Tebboune, que l’Algérie et la Russie poursuivront leurs rencontres et les efforts qui les unissent.



Le responsable russe a précisé qu’il avait transmis au président de la République les salutations de son homologue, Vladimir Poutine.



Le porte-parole a également souligné que lors de cette rencontre, les situations dans la région du Sahel ont été abordées, ainsi qu’un échange de points de vue et d’opinions.



Il a remercié le président Tebboune de lui avoir donné l’opportunité de discuter de différents sujets, mettant en avant les efforts de son pays pour continuer la coopération avec l’Algérie.