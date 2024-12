Attaque entre Tenin et Sokoura : Deux sergents de police héroïques face à des assaillants - abamako.com

Attaque entre Tenin et Sokoura : Deux sergents de police héroïques face à des assaillants Publié le samedi 21 decembre 2024 | Mali Tribune

Sur la route de Mopti entre Ténin et Sokoura dans la région de Mopti, deux sergents de la police nationale tombent dans une embuscade en plein cours. Ils sauvent les passagers d’un car plein et les libèrent.



Le mercredi dernier aux environs de 15 h, sur la route de Mopti, deux sergents de la police nationale dont nous ignorons l’identité, tombent dans une embuscade en cours. Des hommes lourdement armés avaient immobilisé un car au beau milieu de la route. Ils avaient fait coucher tous les passagers sur leur ventre et continuaient tranquillement leur opération.





C’était dans un tournant. Ils avaient fait barricader la route avec le car. Impossible de voir de loin. Tout véhicule qui passait, allait facilement tomber dans leur piège. C’est ainsi que le véhicule dans lequel il y avait les deux sergents de la police tombe à son tour dans leur embuscade. Selon une source, quand le véhicule s’est immobilisé face au car et les passagers allongés, d’un autre, le chauffeur du véhicule a tenté de faire demi-tour.



Directement des hommes avec des armes de guerre, PM et autres surgirent des côtés et derrière eux. Ils crièrent : “Eteins le moteur ! Eteins le moteur” ! Et s’approchèrent du véhicule. Les autres, une dizaine continuèrent leur opération de l’autre côté du car avec les passagers. S’étant approchés du véhicule, ils virent à travers les vitres qu’il y avait deux policiers qui ont ouvert le feu sur le véhicule.



Les deux sergents ne sont pas restés bras croisés. Ils ont riposté. Ils ont ouvert leur feu sur eux. Un des trois, les plus proches du véhicule tomba sur le coup. Selon un témoin, il est mort aussitôt. Les deux sergents de la police ont continué la riposte en accentuant les tirs à leur endroit. Malgré leur surplus en nombre, à peu près une quinzaine, selon notre source, ils n’ont pas pu tenir face aux policiers. Ils ont fini par prendre la fuite laissant les passagers, le car et les policiers.



Pour l’heure, le groupe qui a fait cette embuscade n’est pas encore identifié. Des terroristes pour certaines sources au vu de leur style vestimentaire, mais des bandits pour d’autres. Après la riposte des deux sergents de la police malienne, les deux policiers ont ensuite escorté le car et le véhicule dans la ville de San avant de retourner à Bamako.



Nos sources n’ont pas fait mention d’autres dégâts sur les lieux. Une enquête est déjà ouverte. A savoir, ces genres d’attaques contre des cars de voyage, rallongent la liste des aspects d’insécurité au Mali depuis un moment. Sans ces deux sergents, nous voulons imagine l’atroce qu’allaient subir ces pauvres passagers.



Koureichy Cissé