Lutte contre le terrorisme : Une douzaine de terroristes neutralisés à Bandiagara et Koro Publié le dimanche 22 decembre 2024 | L'Essor

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou





Des frappes aériennes effectuées le vendredi 20 décembre 2024 ont mis une douzaine de terroristes hors d'état de nuire et détruit du matériel logistique dans la Région de Bandiagara, renseigne un communiqué de la Direction de l'Information et des Relations publiques des armées (DIRPA).



Donnant plus de détails sur l'opération, 1 DIRPA nous apprend que c'est au cours de leur retraite, après avoir commis des exactions sur les populations, que ces groupes ont été surpris par l'aviation.



En plus de la douzaine de terroristes neutralisés, le communiqué fait état de six motos brûlées.



Par ailleurs la brigade territoriale de gendarmerie de Koro a saisi le samedi 21 décembre 2024 trois tricycles avec des bidons d'essence destinés aux groupes armés terroristes.



Aboubacar TRAORE