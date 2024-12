L’URD se positionne pour les futures échéances électorales: Gouagnon Coulibaly reconduit au poste de président, Boubou Cissé et Mamadou Igor Diarra élus vice-présidents - abamako.com

Politique L'URD se positionne pour les futures échéances électorales: Gouagnon Coulibaly reconduit au poste de président, Boubou Cissé et Mamadou Igor Diarra élus vice-présidents Publié le lundi 23 decembre 2024 | Le Soir de Bamako

Le 5è congrès ordinaire de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) s’est tenu au Centre International de Conférence de Bamako (CICB), le samedi 21 décembre 2024, sous le leadership de son président, l’honorable Gouagnon Coulibaly.

Le parti de l’ancien chef de l’opposition, feu Soumaïla Cissé, a démontré sa force. La salle Djéli Baba Sissoko a été prise d’assaut par les militants et sympathisants du parti de la poignée de main, venus de toutes les régions du pays. Cette salle de 1 000 places a refusé du monde. Plusieurs partis amis ont répondu présents à l’invitation de l’URD. Tout comme le président de l’URD, les représentants des autres partis présents ont appelé à l’union sacrée au sein de l’URD et à pérenniser les idéaux du défunt président Soumaïla Cissé. De plus, les différents intervenants ont insisté sur la nécessité de fusionner les partis politiques, soulignant que cela devient impératif pour éviter d’être dépassés par d’autres. Placé sous le thème : « L’URD pour la Paix, la Prospérité, le Renouveau politique et social du Mali », les délégués ont examiné lors de ce congrès le rapport d’activités 2019- 2024 du Bureau Exécutif National. Cette mobilisation témoigne de la bonne santé du parti après le décès de son président fondateur, affirmant également sa position de première force politique malienne. Ce 5ᵉ congrès a surtout mis en avant la capacité de mobilisation de ses responsables à travers le pays et à l’étranger. Dans un contexte de retour à l’ordre constitutionnel, cette démonstration de force positionne l’URD comme un acteur clé des prochaines échéances électorales.

Des figures de proue de différentes sections à travers le pays ont été élues vice-présidents du parti, témoignant de la volonté de l’URD de conserver sa place de leader des formations politiques.

À l’issue des travaux, de fortes résolutions, recommandations et motions ont été formulées et adoptées par les 1 300 délégués présents. Un nouveau Bureau Exécutif National (BEN-URD) consensuel de plus de 300 membres a été mis en place, et l’honorable Gouagnon Coulibaly a été reconduit à la présidence du parti pour les cinq prochaines années. L’ancien Premier ministre Boubou Cissé (section URD de Djenné), l’ancien ministre Mamadou Igor Diarra (section de Markala) et l’ancien ministre Amadou Cissé dit Diadjiri ont été élus vice-présidents. Le parti compte désormais 166 sections à l’intérieur du pays, correspondant aux 159 cercles et aux 7 arrondissements du district de Bamako.



À l’étranger, les sections sont au nombre de 44. Lors de l’ouverture du congrès, le président Gouagnon Coulibaly a rappelé : « Il y a cinq ans, en décembre 2019, c’est notre très cher président feu Honorable Soumaïla qui avait présidé le 4ᵉ congrès ordinaire, au terme duquel il prononça un discours mémorable, presque un message d’adieu, qui continue de raisonner dans nos esprits. » Selon lui, ce discours restera l’absent le plus présent lors de chaque réunion du peuple URD. « Aujourd’hui, nous nous retrouvons, cinq ans après la tenue du 4ᵉ congrès ordinaire de notre parti, pour les assises de notre 5ᵉ congrès ordinaire. Non seulement pour célébrer l’unité de notre parti, mais aussi pour tracer ensemble les lignes directrices de notre avenir commun. Ce moment est l’occasion de faire le bilan de nos actions, de renforcer nos convictions et de redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés », a déclaré Gouagnon Coulibaly.

Il a également rappelé que l’URD repose sur des valeurs fortes : l’unité, la justice, le travail, la solidarité et la défense des libertés fondamentales.

« Ces principes ne sont pas de simples mots, mais des engagements qui guident chacune de nos décisions et de nos actions. Dans un contexte où beaucoup cherchent à diviser, nous devons rester fermes et exemplaires. » Le président a tenu à remercier tous les militants pour leur engagement, citant les réalisations des cinq dernières années, notamment :le renforcement de l’administration et des organes du parti ; la gestion des contentieux ; la réussite de la fusion-absorption du MEA et des mouvements MDM et CPR dans l’URD ; la mise en œuvre de la loi 2015-052 ; l’amélioration de la représentation des jeunes dans les listes de candidatures. Il a également reconnu que certains défis restent à relever, en raison de contraintes diverses. Parmi les priorités, il a cité la sécurité, la crise économique, les inégalités sociales et les réformes institutionnelles. Enfin, il a réaffirmé le soutien indéfectible de l’URD aux Forces Armées Maliennes pour leurs résultats dans la lutte contre l’insécurité, ainsi qu’aux autorités de la Transition, tout en saluant les initiatives du Premier ministre Abdoulaye Maïga.

Il a conclu en appelant les congressistes à redoubler d’efforts pour bâtir un avenir meilleur pour l’URD et le Mali. ■

YOUSSOUF KONATE





– Le Soir de Bamako