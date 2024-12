L’Armée inflige de lourdes pertes aux terroristes dans la région de Bandiagara: Une offensive appuyée par des frappes aériennes a permis de neutraliser une douzaine de combattants et de saisir un arsenal de guerre - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’Armée inflige de lourdes pertes aux terroristes dans la région de Bandiagara: Une offensive appuyée par des frappes aériennes a permis de neutraliser une douzaine de combattants et de saisir un arsenal de guerre Publié le lundi 23 decembre 2024 | Le Soir de Bamako

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) démontrent une fois de plus leur engagement dans la lutte contre le terrorisme. À la suite d’une intervention précise menée le 20 décembre 2024, elles ont infligé de lourdes pertes aux groupes armés terroristes qui s’attaquaient à des populations civiles dans les villages de Banguel Toupé et d’Iruguli, situés dans le secteur de Bandiagara.

Ces opérations, appuyées par des frappes aériennes stratégiques, ont permis de neutraliser une douzaine de terroristes et de saisir un important arsenal de guerre. Ce succès illustre la détermination des FAMa à défendre la souveraineté du Mali tout en préservant la sécurité des populations. Cette action intervient après des alertes concernant des attaques perpétrées contre plusieurs villages de la région au cours de la journée du vendredi 20 décembre 2024. Une source locale rapporte que 26 personnes ont été tuées par les forces du mal ce jour-là. Parmi les localités ciblées, Bourari, dans la commune de Lewol Guéou, a enregistré 15 morts, tandis que quatre personnes ont été tuées à Madina, dans la commune de Kendié. À Banguel Toupé Singuel, deux personnes ont perdu la vie. À Iruguli, l’attaque a été repoussée grâce à l’intervention des chasseurs traditionnels. À Gaza, cinq morts ont été recensés, dont un passant originaire du village voisin de Somo.

Par ailleurs, le village de Massasègue, situé dans la commune de Dialassagou, ainsi que celui de Sounfounou, dans la commune de Ségue, ont été incendiés par les terroristes, qui ont également détruit des magasins et des habitations.

Ces violences ont provoqué un déplacement massif des populations locales. L’offensive menée par les FAMa dans la région a été qualifiée de foudroyante par les sources, qui soulignent la neutralisation d’une douzaine de terroristes et la récupération d’un important arsenal de guerre. Dans un communiqué, l’État-major général des armées du Mali a confirmé le coup dur infligé aux terroristes. Ce document informe l’opinion nationale et internationale qu’au cours de l’après-midi du 20 décembre 2024, les FAMa ont infligé de lourdes pertes à des groupes armés terroristes qui s’étaient attaqués à des populations civiles dans les villages de Banguel Toupé et d’Iruguli, situés à environ 35 kilomètres au nord-ouest de Bandiagara. C’est au cours de leur retraite que ces groupes ont été surpris par des frappes aériennes de haute précision, les mettant en déroute. Le bilan fait état d’une douzaine de terroristes neutralisés et de six motos brûlées.

Le 21 décembre, la brigade territoriale de Koro a également saisi trois tricycles contenant des bidons d’essence destinés aux groupes armés terroristes. ■

LAYA DIARRA

– Le Soir de Bamako