« Nous ne sommes plus membres de la Cédéao » (Tiani)
Publié le mercredi 25 decembre 2024

Le premier sommet des Chefs d`Etat de l`Alliance des Etats du Sahel (AES) s`est tenu le 06 juillet 2024 à Niamey, sous la présidence de S.E. le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie

Lors d’un entretien télévisé diffusé le 25 décembre sur la télévision nigérienne « Télé Sahel », le Général Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), a vivement critiqué la Cédéao et la France, les accusant d’utiliser des manœuvres pour déstabiliser le Niger et la confédération AES.



Dans son entretien avec la télévision nigérienne « Télé Sahel » le mercredi 25 décembre, le Général Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), a également abordé en détail les enjeux liés à la Cédéao et aux tensions sécuritaires dans la région.





Le Général Tiani a critiqué avec fermeté le rôle de la Cédéao. « La Cédéao a cessé d’exister depuis 1990. Ce n’est plus la Cédéao des pères fondateurs. Elle est aujourd’hui un outil utilisé par les puissances occidentales pour maintenir leur domination sur nos ressources et nous empêcher de nous autodéterminer », a déclaré le président nigérien, notant que la décision des pays de l’AES de quitter l’institution régionale « est souveraine et irrévocable ». « Depuis le 28 janvier 2024, nous ne sommes plus membres de la Cédéao (…) Nous ne reviendrons pas sur cette position », a-t-il insisté.



Le Général Tiani a fait cette déclaration au lendemain de la prorogation de six mois du délai de sortie des pays de l’AES de la Cédéao.



« Nous remercions la Cédéao pour ce soi-disant bonus de six mois pour reconsidérer notre décision. Mais nous disons clairement que ce délai est un non-événement. Nous avons fait un choix mûrement réfléchi pour garantir l’indépendance de nos ressources et de notre peuple », a répondu le chef de l’État nigérien. Il a dénoncé au passage la « complicité de certains chefs d’État africains avec les puissances occidentales, les accusant de sacrifier l’intérêt collectif pour leurs ambitions personnelles ».



« Ces dirigeants sont prêts à verser le sang de leurs frères pour se maintenir au pouvoir. Nous ne suivrons pas cette voie », a-t-il rappelé.



Tiani a lié la Cédéao aux stratégies d’encerclement mises en place par la France, affirmant que celle-ci utilise l’organisation comme levier pour maintenir une présence militaire et économique en Afrique de l’Ouest.



« La France ne s’est jamais retirée de l’Afrique. Elle cherche seulement à rendre ses forces invisibles tout en renforçant ses positions stratégiques. La Cédéao est un outil pour atteindre cet objectif », accuse le Général Tiani.



