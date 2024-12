Points clés de la grande conférence de presse du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, sur le bilan de l’année - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Points clés de la grande conférence de presse du Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, sur le bilan de l’année Publié le jeudi 26 decembre 2024 | Autre presse

© Autre presse par DR

Vladmir poutine

Tweet



Sur l’économie russe



- La situation de l’économie russe est généralement stable et fiable. Nous nous développons malgré les menaces extérieures et les tentatives d’influence. L’année dernière, l’économie russe a progressé de 3,6 %, cette année - 3,9 % et pourrait même atteindre 4 %. Cela signifie que l’économie a progressé d’environ 8 % en deux ans. <...> Aux États-Unis, ce taux est de 5 à 6 %, dans la zone euro, il est de 1 %. Dans la principale économie de la zone euro - l’Allemagne - 0 %.



- Les institutions financières et économiques internationales ont classé la Russie au premier rang européen en termes de volume économique, en termes de parité de pouvoir d’achat, et au quatrième rang mondial. Nous avons dépassé l’Allemagne l’année dernière et le Japon cette année.



Sur la souveraineté



- La Russie est devenue beaucoup plus forte. Nous sommes devenus un pays pleinement souverain. Nous pouvons tenir notre rang en termes d’économie et nous renforçons nos capacités de défense.



- La souveraineté est très importante. Elle doit être à l’intérieur. Dans le cœur.



Sur l’opération militaire spéciale



- La situation [dans la zone de l’opération militaire spéciale] change radicalement. Nos combattants libèrent chaque jour des kilomètres carrés de territoire.



- Nous progressons vers la résolution de nos tâches principales, que nous avons définies au début de l’opération militaire spéciale.



- Nos hommes se battent héroïquement. Les capacités de nos forces armées augmentent. Leur état de préparation au combat est le plus élevé au monde, ce qui n’est pas le cas de nos adversaires.



Sur la doctrine nucléaire



- La nouvelle édition des Fondements de la politique d’État de la Fédération de Russie dans le domaine de la dissuasion nucléaire traite des nouveaux dangers militaires qui pourraient se transformer en menaces militaires pour la Russie.



- Le document parle d’accroître la responsabilité des États non dotés d’armes nucléaires qui pourraient prendre part à une agression contre la Fédération de Russie aux côtés d’États dotés d’armes nucléaires. Si ces pays, comme leurs alliés, menacent l’existence même de notre pays, nous estimons que nous avons le droit d’utiliser des armes nucléaires contre eux [les États non dotés d’armes nucléaires].



- Si les mêmes menaces sont créées pour notre allié, le Bélarus, la Fédération de Russie considérera qu’il s’agit de menaces similaires pour la Russie elle-même. Nous ferons tout pour assurer la sécurité du Bélarus. Il s’agit d’un élément très important de la nouvelle stratégie nucléaire de la Fédération de Russie.



Sur l’Orechnik



- Il s’agit d’une arme moderne, très récente, à moyenne et courte portée, dont le rayon d’action peut atteindre 5 500 km.



- Imaginons que notre système se trouve à une distance de 2 000 km. Les antimissiles situés sur le territoire polonais ne pourront pas intercepter l’Orechnik.



- Ils ne pourront pas abattre l’Orechnik, même à l’étage supérieur du missile - le système l’Orechnik commence à séparer ses ogives au bout de quelques secondes. Il n’y a aucune chance.



Sur la Syrie



- La Russie est intervenue en Syrie il y a dix ans pour empêcher l’émergence d’une enclave terroriste dans ce pays, comme cela s’est produit dans d’autres pays (par exemple en Afghanistan).



- Dans l’ensemble, nous avons atteint notre objectif. Même les groupes qui combattaient les forces gouvernementales ont subi des changements internes.



- Nous espérons vivement que la paix régnera à Siri. Nous entretenons des relations avec tous les groupes qui contrôlent la situation en Syrie, avec tous les pays de la région. Un très grand nombre d’entre eux nous disent qu’ils sont intéressés par le maintien des bases russes en Syrie.



- Nous devons décider nous-mêmes de la manière dont nous allons développer nos relations avec les forces politiques qui contrôlent actuellement et contrôleront à l’avenir la situation en Syrie. Nos intérêts doivent coïncider.



- La Russie a déjà proposé à ses partenaires en Syrie et aux pays voisins d’utiliser la base aérienne de Khmeimim pour acheminer l’aide humanitaire en Syrie. La proposition a été acceptée avec compréhension et volonté d’organiser ce travail commun.



Source : abamako