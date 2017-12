Mali : la mine Yanfolila entre en production - abamako.com

Mali : la mine Yanfolila entre en production Publié le vendredi 22 decembre 2017

Cérémonie d`Inauguration de la mine d`or de Kofi

Bamako, le 24 Avril 2015, a eu lieu la cérémonie d`inauguration de la mine d`or de Kofi

Hummingbird Resources a annoncé jeudi qu’elle a produit son premier lingot d’or à la mine Yanfolila (Mali), le 19 décembre 2017. Elle a précisé que l’atteinte de cette étape est intervenue selon le budget et le calendrier définis.



«Produire le premier lingot d’or à Yanfolila est la plus importante réalisation de Hummingbird à ce jour et nous l’avons réussi selon le budget et le calendrier définis.», a déclaré Dan Betts, CEO de la compagnie.



La société est désormais focalisée sur comment faire avancer la mine vers la phase de production commerciale, le but étant de produire 130 000 onces d’or durant la première année d’opération.



Pour le Mali, l’entrée en production de cette nouvelle mine, attendue depuis plusieurs mois, est une bonne nouvelle pour l’atteinte de ses objectifs d’augmentation de la production.



Le pays qui prévoit de produire 95 tonnes d’or, comptait notamment sur l’entrée en exploitation de la mine Yanfolila, et celle de Fekola (gérée par B2Gold).



Louis-Nino Kansoun