‘’Je mesure toute la dimension du départ et surtout celle du retour » (ATT) - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique ‘’Je mesure toute la dimension du départ et surtout celle du retour » (ATT) Publié le lundi 25 decembre 2017 | journalducameroun.com

© Présidence par DR

Retour L`ex-président malien Amadou Toumani Touré

Tweet

Quelques heures après son arrivée au Mali, de retour d’un exil de 6 ans au Sénégal, l’ancien président malien Amadou Toumani Touré (ATT), s’est dit sensible à la mobilisation qui lui a été réservée‘’Je mesure toute la dimension du départ et surtout celui du retour », a dit ATT, cité par les médias publics locaux.



L’avion présidentiel transportant ATT s’est immobilisé sur le tarmac de l’aéroport de Bamako à 11 heures 35 minutes locales Gmt. Mais il n’a pu sortir de l’avion que plus d’une heure après à cause de la foule et de la mauvaise organisation de l’accueil.



Vêtu d’un boubou blanc, le sourire aux lèvres il est accompagné de sa famille : sa femme et ses enfants.



Pour des raisons de sécurité ATT n’a pas pu saluer les centaines de personnes qui se sont déplacées pour l’accueillir



Il s’est immédiatement engouffré dans un véhicule en direction du centre-ville.



‘’Aujourd’hui je suis arrivé à Bamako. J’ai traversé les rives. J’ai vu mes frères et sœurs. J’ai vu une grande partie de la population de Bamako dans la rue », a dit ATT.



ATT gardant son sens éternel de l’humour a ironisé : ‘’je suis venu à peu près à la même heure. J’avais quitté e le Mali vers 23 heures 35 mn et j’ai débarqué à l’aéroport à 11 heures 35 mm. Cela également, c’est la part du symbole. »



ATT a aussi remercié le président Macky Sall et le peuple Sénégalais pour l’hospitalité qui lui a été réservée durant son séjour a Dakar.