Barkhane : Opération transfrontalière entre le Mali et la Mauritanie. Publié le lundi 8 janvier 2018 | La Dépêche

Du 3 au 20 décembre 2017, une opération s’est déroulée dans la zone frontière entre le Mali et la Mauritanie. Située à la jonction entre le Nord et le Sud du Mali, la zone de l’opération est non seulement un carrefour commercial intra-malien important, mais aussi une plateforme d’échanges entre la Mauritanie et le Niger.



Les forces armées maliennes (FAMa) et mauritaniennes (FARIM), appuyées par le détachement interarmes pour le partenariat militaire opérationnel 4 (DIA-PMO 4) basé à Tombouctou, ont effectué de nombreuses reconnaissances afin de perturber les déplacements et les approvisionnements des groupes armés terroristes présents dans la zone.



Huitième opération militaire conjointe transfrontalière, l’opération a rempli un double objectif : poursuivre la neutralisation des zones refuges des groupes armés terroristes, tout en renforçant la coopération entre les armées malienne et mauritanienne.



Conduite par les armées françaises, en partenariat avec les pays du G5 Sahel, l’opération Barkhane a été lancée le 1er août 2014. Elle repose sur une approche stratégique fondée sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne (BSS) : Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina-Faso. Elle regroupe environ 4 000 militaires dont la mission consiste à lutter contre les groupes armés terroristes et à soutenir les forces armées des pays partenaires afin qu’elles puissent prendre en compte cette menace notamment dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel en cours d’opérationnalisation.