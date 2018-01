Soumana Mory Coulibaly, une figure de la vie politique, est le nouveau ministre du développement local : - abamako.com

Soumana Mory Coulibaly, une figure de la vie politique, est le nouveau ministre du développement local : Publié le lundi 8 janvier 2018 | La Dépêche

Cet inspecteur des douanes de classe exceptionnelle est né le 30 mars 1957 à Yangasso, dans le Cercle de Bla. Il est le président des 7 sections du Rassemblement pour le Mali (RPM) de la Région de Ségou et secrétaire à l’information et à la communication du bureau politique national du RPM.







De 1965 à 1974 il fréquenta l’école fondamentale de Yangasso où il obtint le DEF (Diplôme d’études fondamentales. Puis le lycée Bouillagui Fadiga de Bamako lui ouvre ses portes. Il décroche son Baccalauréat (section philo-langues) en 1977. Il poursuivra ses études supérieures de 1977 à 1983 à l’Ecole nationale d’administration (ENA), section sciences juridiques avant d’être admis en 1983 au concours de recrutement des inspecteurs de douanes. Il suivra d’autres formations, notamment à l’Ecole nationale des douanes de Neuilly sur Seine (France). Il a aussi suivi une formation de cadres supérieurs des administrations douanières et fait un stage à l’Institut supérieur de formation des cadres du ministère fédéral de l’Economie et des Finances avec une bourse de la Fondation allemande pour le développement international.



Au cours de sa riche carrière, il a été en 2000 sous-directeur des Enquêtes douanières, directeur régional des douanes de Koulikoro et du District de Bamako avant d’être nommé en avril en 2006, chef du Bureau des produits pétroliers. Il fut aussi sous-directeur de la Réglementation de la fiscalité et des relations internationales en juillet 2011 et chef du Bureau des exonérations douanières et des Maliens de l’extérieur en mai 2013. Il a également été nommé en 2014 chef du Bureau des régimes économiques avant d’être promu en avril 2015 directeur général de l’Office national des produits pétroliers (ONAP), un poste qu’il occupait à sa nomination. Il a participé à de nombreuses conférences et rencontres internationales. Chevalier de l’Ordre national du Mali depuis janvier 2009, ce polyglotte, (il parle Français, Anglais, Russe et Minianka et Bambara) a pour passe-temps favori la marche.



Harouna Niang