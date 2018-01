IBK face a sa majorité : ‘’Môgô man faring i djigui dé ka faring’’ - abamako.com

News Politique Article Politique IBK face a sa majorité : ‘’Môgô man faring i djigui dé ka faring’’ Publié le mercredi 17 janvier 2018 | L’enquêteur

© aBamako.com par A.S

Le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita a recu le samedi dernier la Grande Famille des '' Tisserands '' le Rassemblement Pour le Mali et tous les responsables de la Convention de la majorité présidentielle (CMP). Le Bureau Politique national, les Bureaux des Femmes, des jeunes du Rassemblement Pour le Mali (RPM), appellent IBK à se porter candidat à la présidentielle de 2018 sous la bannière du Rpm.











La rencontre entre camarades du Rassemblement Pour le Mali a eu lieu le samedi dernier en début d'après-midi à la Villa des Hôtes, ex Base B en présence de plusieurs grandes personnalités du parti.



À la lumière de leurs interventions successives, les camarades du parti sont convaincus de l'idéal Mali du Père fondateur de leur parti IBK, qui transcende les rangs du Rpm. Avant et après le remaniement du gouvernement du 30 décembre 2018, le Rpm soutient la dynamique qu’IBK a insufflée à l'action gouvernementale. ' ‘’Le Rpm restera droit dans ses bottes et à tes côtés, sans complexe, sans acrimonie '' a déclaré Oumou Ba membre du BPN Rpm.



Pour assurer la victoire à IBK dès le premier tour des élections présidentielles de 2018, le Rpm à partir du 20 janvier prochain va parcourir tout le pays afin de remobiliser ses troupes 'pour la victoire dès le premier tour sans bavure, sans complexe, dans la transparence. Les Tisserands, désormais assurés de la tenue des élections à bonne date et dans la transparence, vont très prochainement et solennellement procéder à l'investiture du Candidat IBK, en tenant un comité central.



En cette occasion le parti va parcourir tous les cercles, toutes les régions dans une approche participative et inclusive. '' Vous êtes notre candidat et nous allons mobiliser l'ensemble de nos Forces et l'ensemble de la majorité pour que la joute de l'élection présidentielle soit circonscrite avec votre élection, sans bavure, dès le premier tour. Nous en avons les moyens et les ressources pourvu que Dieu,'dans sa mansuétude, nous accorde la santé ''. A déclaré Oumou.



IBK aux environs de 14h30, IBK a reçu ses camarades des 64 partis de la Convention de la Majorité Présidentielle. Pour l'occasion la CMP a exposé en face de IBk , le bilan interne de leur accompagnement politique, les difficultés, les réussites, le nouveau cap dans la perspective des élections de 2018.



Dr Ibrahim Bocar Ba porte-parole de la CMP et du Rpm a livré, à l'adresse de IBK un message de la CMP.



Ce message s'articule sur trois points essentiels, à savoir l'état de lieux de fonctionnement de la CMP, esquisser les aprespectives de 2018 entre autres bien gérer la fin de mandat de IBK, la Sécurité sous toutes ses formes avec la montée en puissance des FAMAS, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, les élections libres et transparentes. Et en fin, il a félicité IBK pour les succès qu'il a engrangés durant le présent mandat malgré les difficultés dans lesquelles le pays se trouvait. Il lui a assuré du soutien total de la CMP à l'accompagner avec brio pour les futures épreuves pour le bonheur et l'honneur du Mali.



IBK en s'adressant à ses camarades '' Que dire devant cette très belle famille, que vous dire la joie du cœur, elle est réelle, elle est intense, elle est vive en moi, elle l’est, elle me porte si assurance il y’a, certains parlent de cette assurance que j’aurais, c'est vous .Môgô man faring i djigui dé ka faring'' a indiqué IBK.



Après les deux rencontres IBK et ses camarades de parti se sont échangé de bons de Vœux de Nouvel An 2018, date de plusieurs autres grandes missions au service du Mali.



Madou's Camara, source Présidence



NB : le titre et le chapeau sont de la rédaction