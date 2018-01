10è Programme du stage de formation professionnelle : Plus de 5000 jeunes concernés - abamako.com

Cette édition du programme va appuyer, surtout, la formation aux métiers porteurs dans le secteur agricole, l’emploi indépendant et l’émergence de pôles régionaux de croissance



Le département de l’Emploi et de la Formation professionnelle a lancé, hier, au Palais de la culture, Amadou Hampâté, le 10e Programme du stage de formation professionnelle, dans le cadre des Journées emploi jeunes, sous la présidence du Premier ministre, Soumeylou Boubeye Maïga.



L’ouverture officielle s’est déroulée en présence de membres du gouvernement, du directeur général de l’Agence pour la Promotion de l’emploi des jeunes (APEJ), du chef de file des partenaires de ce programme, le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali (APCAM), Bakary Togola, et de plusieurs autres personnalités.



Ces journées emploi jeunes combinent le lancement du 10e programme du stage de formation professionnelle et la première grande concertation des acteurs structurels du domaine de l’entreprenariat. «L’événement, qui est d’une importance particulière, est l’aboutissement d’une volonté politique clairement affichée et mise en œuvre par de nombreuses structures des secteurs public, parapublic, privé, ONG et organisations de la Société civile afin de trouver une solution durable à l’épineuse question de l’emploi», a souligné le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra.



Il a ajouté que l’initiative vise, non seulement à faire de l’emploi, de l’éducation et de la formation professionnelle une priorité de l’action gouvernementale pour soutenir le développement de nos atouts économiques et ouvrir de nouvelles opportunités à la jeunesse, mais aussi à préparer la jeunesse pour affronter un environnement international de plus en plus concurrentiel. En outre, il s’agit d’améliorer la qualité de la formation professionnelle continue qualifiante et par apprentissage et renforcer les capacités des ressources humaines pour un coût global de 9,3 milliards de Fcfa.



Il s’agit, surtout, d’appuyer la formation aux métiers porteurs du secteur agricole, l’emploi indépendant et l’émergence de pôles régionaux de croissance. Le ministre a, par ailleurs, expliqué que, compte tenu du fait que le chômage et l’augmentation des emplois faiblement productifs constituent une menace d’importance majeure dans le monde entier, le gouvernement du Mali travaille à la mise en place du Programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l’emploi. Ce programme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable du Mali. Poursuivant, Maouloud Ben Kattra a mis l’accent sur le fait que même les pays, aux économies les plus vigoureuses, souffrent du chômage à telle enseigne qu’aujourd’hui, on parle, de plus en plus, de croissance sans emploi.



«C’est pour cela que le gouvernement s’est fixé comme objectif de créer 200 000 postes, accordant une place de choix à l’emploi des jeunes, à travers de nombreux programmes», a t-il rappelé. Par conséquent, le département travaille à dynamiser l’insertion des femmes et des jeunes dans les secteurs productifs, tout en renforçant le tissu du secteur privé par l’entrepreunariat.