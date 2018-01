Santé : Le soutien constant de la chine - abamako.com

Santé : Le soutien constant de la chine
Publié le vendredi 26 janvier 2018 | L'Essor

Cérémonie de remise des bourses pour la Chine

Cérémonie de remise des bourses pour la Chine

La République populaire de Chine est un partenaire stratégique de notre pays. Elle aide depuis des décennies le secteur de la santé. Actuellement, elle apporte un accompagnement de qualité à l’Hôpital du Mali où officie son équipe médicale. Elle a, une fois de plus, remis à notre pays un important lot de médicaments et d’équipements.



La valeur des médicaments chinois offerts est estimée à un peu plus de 90 millions de Fcfa. Quant à l’équipement d’ophtalmologie, il a coûté 125 millions de Fcfa.

La cérémonie de remise s’est déroulée, mercredi dernier, à l’Hôpital du Mali, fruit de la coopération sino-malienne.



On notait la présence de l’ambassadeur de Chine dans notre pays, Mme Lu Huiying, du secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Salif Samaké et du directeur adjoint de l’établissement hospitalier, Ousmane Attaher Dicko.

Il faut retenir que ce don apportera une réelle bouffée d’oxygène dans la prise en charge de certaines pathologies, notamment celles qui représentent de véritables problèmes de santé publique dans notre pays. En termes clairs, il renforcera les capacités de traitement du seul établissement hospitalier de la rive droite.



Mme Lu Huiying dira que le nouvel équipement contenant le microscope opérationnel, le B-ultra ophtalmologique aidera énormément à élever la capacité de traitement et à faciliter le travail des médecins. Pour elle, c’est la coopération entre nos deux pays, dans le domaine de la santé, qui s’élargit de façon inébranlable. Et l’ambassadeur de la République populaire de Chine de préciser que ce domaine constitue une partie irremplaçable dans les relations bilatérales entre nos deux pays, avant de rappeler que depuis 50 ans, les médecins chinois travaillent main dans la main avec leurs confrères maliens pour donner des soins adéquats aux Maliens.



Ce domaine est particulièrement riche et indispensable pour le bien-être de la population. Mme Lu Huiying s’est dite convaincue qu’avec les efforts des deux parties, le domaine de la santé ira encore plus loin.