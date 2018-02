Déclaration du Conseil de sécurité des Nations unies sur la mise en œuvre de l’Accord de paix : La réaction des élus de la nation - abamako.com

Déclaration du Conseil de sécurité des Nations unies sur la mise en œuvre de l'Accord de paix : La réaction des élus de la nation Publié le vendredi 2 fevrier 2018

© aBamako.com par A S

Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre Abdoulaye Idrissa MAIGA

Bamako, le 12 mai 2017 Le Premier Ministre Abdoulaye Idrissa MAIGA était devant les députés à l’Assemblée Nationale pour la présentation de la Politique Générale du Gouvernement. Tweet

L’Assemblée nationale s’est réunie, hier, en séance plénière à huis clos dans la salle Modibo Kéita, une réunion à l’issue de laquelle elle a pris une résolution relative à la déclaration du Conseil de sécurité des Nations unies sur la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d’Alger.

Dans cette résolution, l’Assemblée nationale félicite et encourage le gouvernement de la République du Mali pour les efforts en faveur de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale. Elle salue également le gouvernement pour son initiative ayant consister à demander au Conseil de sécurité de créer un régime de sanctions ciblées contre ceux qui dressent des obstacles à l’application de l’Accord de paix. Par ailleurs, l’Assemblée nationale déplore la mauvaise interprétation de la dernière déclaration du Conseil de sécurité par certains médias par rapport à l’Etat malien et invite la communauté internationale, et notamment le Conseil de sécurité de l’ONU, à appuyer les efforts du gouvernement de la République du Mali par un soutien total aux forces armées de défense et de sécurité nationales, au G5 Sahel et à la MINUSMA. Elle précise que les informations distillées sur certaines chaines internationales sur la mise en œuvre de l’Accord sont contraires à la réalité sur le terrain.



En outre, les élus de la nation dénoncent et condamnent les récentes attaques terroristes contre les populations civiles, les FAMAs, la MINUSMA et Barkhane dans les régions du nord et du centre du Mali. Ils encouragent le gouvernement à poursuivre et intensifier ses efforts en vue de mettre fin à toutes formes de violences et de terrorisme contre les populations. Ils exhortent la MINUSMA et BARKHANE à une exécution efficiente de leur mandat. Enfin, ils invitent la Force G5 Sahel à accélérer son processus d’opérationnalisation sur l’ensemble des territoires des pays membres.



Synthèse

Madiba KEITA