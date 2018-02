Pour le développement du pays DOGON: L’Association ‘’Dogon Vision’’ affiche sa détermination - abamako.com

News Société Article Société Pour le développement du pays DOGON: L’Association ‘’Dogon Vision’’ affiche sa détermination Publié le lundi 5 fevrier 2018 | L'Observatoire

Dans le cadre des préparatifs du forum sur le développement du pays Dogon qui se tiendra, cette année, à Bandiagara, l’association Dogon Vision a organisé une Assemblée Générale couplée d’un rassemblement de toutes les associations de développement du pays Dogon. C’était ce samedi 3 février 2018, à la Pyramide du souvenir de Bamako, sous le haut parrainage de l’ancien Ministre de la Culture, Barthélemy TOGO.



La cérémonie de cette Assemblée Générale préparatoire du grand forum de le développement du pays Dogon a enregistré la présence des différents Représentants des quatre grandes associations de développement des cercles du pays Dogon à savoir : l’ADEB de Bandiagara, l’ADECEBA de Bankass, le DENTAL de Douentza et l’ASAK de Koro.



A l’entrée de jeu, les Présidents de ces quatre associations précitées se sont succédés sur le pupitre pour expliquer certains objectifs que leurs associations sont parvenus à atteindre malgré le temps difficile que traverse le pays. Ils ont tous réitéré leur volonté d’œuvrer avec l’Association Dogon vision afin de booster le développement du pays Dogon dans son ensemble et dans sa diversité ethnique et culturelle.



Selon Adama DIONGO, Président Dogon vision, le pays Dogon fut l’un des espaces du Mali qui ait connu plus d’afflux de partenaires au développement pendant des décennies. Toutefois, ces projets ont eu peu d’impacts sur l’amélioration des conditions de vie des populations locales. Cela, à cause, principalement, d’une absence totale de stratégie commune de développement à la base et d’un manque de coordination entre les intervenants à travers les quatre cercles (Bandiagara, Bankass, Douentza et Koro).



C’est pourquoi, a-t-il expliqué, en rapport avec les objectifs de la décentralisation, l’association DOGON VISION, créée en mars 2016, a d’abord entrepris dans les quatre cercles, des actions participatives auprès des populations et des autorités du terroir en vue de mieux cerner la problématique du développement du pays Dogon et, ensuite, pour y apporter sa contribution. «La toute première édition envisagée est d’organiser un forum sur le développement qui réunira toutes les forces vives du pays Dogon en vue d’asseoir les bases d’une stratégie cordonnée et d’une émergence socioéconomique harmonieuse pour tout le pays Dogon », a-t-il dit.



Quant à l’Abdoulaye Aly ARAMA, le Secrétaire Général de Dogon vision, il dira que la question du développement et de la sécurité sont des concepts qui sont intimement liés. «Car, qui parle de développement parle de sécurité et qui dit sécurisé parle du développement », a-t-il expliqué. Aux dires du SG, le Dogon vision, depuis sa création en 2016 à nos jours, à poser des actes concrets côté développement.



D’abord l’association est parvenue à effectuer une mission au pays Dogon pour recenser tous les problèmes et préparer le premier forum sur la question du développement du pays Dogon. Selon lui, le but principal de la présente rencontre s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation et d’information pour la cause du pays Dogon et de faire connaitre davantage l’association.



A l’en croire, l’objectif principal de Dogon vision est de promouvoir le développement à travers un mouvement d’ensemble de toutes les forces vives du pays Dogon. Notons que plusieurs intervenants se sont succédés sur le pupitre et sont tous unanimes et s’accordent à dire que la stratégie du développement que prône « DOGON VISION » est salutaire. Car, elle est une association à vocation d’utilité publique qui vise le « développement du pays Dogon en particulier et le développement du Mali en général ».



Aly MORBA, Stagiaire