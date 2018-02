PRESIDENCE du RJPPM: Bengaly Guindo passe le témoin à Adama Togo - abamako.com

PRESIDENCE du RJPPM: Bengaly Guindo passe le témoin à Adama Togo Publié le lundi 5 fevrier 2018 | L'Observatoire

Elu par une écrasante majorité à l’issue de l’Assemblée Générale extraordinaire du 26 janvier dernier, Adama André Togo du Parti RPM a été officiellement investi à la tête du Réseau des jeunes des partis politiques du Mali (RJPPM), le jeudi 1er février 2018, au Carrefour des jeunes de Bamako.











Massivement mobilisés pour la cause, des jeunes des différents partis politiques de la place étaient présents lors de la passation de pouvoir entre Bengaly Guindo, le Président sortant et Adama Togo, le nouveau.



La cérémonie de passation de pouvoir était placée sous l’égide du Président du Conseil d’Administration du RJPPM, Boubacar Sandina Camara, du Centre Malien pour le Dialogue Interpartis et la Démocratie(CMDID).



Intervenant, le Président Adama Togo a rappelé que la tenue de cette passation de pouvoir de service est une initiative du RJPPM, réunie en plateforme, sous l’initiative de la fondation CMDID. A l’en croire, le RJPPM, regroupant les Représentants de tous les partis politiques membres du CMDID, a pour rôle de pacifier l’espace démocratique tout en consolidant les principes et acquis démocratiques du pays.



Conscient de la faible représentativité des jeunes dans les instances de décision, le Président TOGO a dit ceci : « Nous, jeunes du RJPPM, souhaitons travailler en étroite collaboration avec les instances de décision de notre pays ainsi que les partenaires techniques et financiers dans le but de prendre part à l’information, à la sensibilisation et au développement socioculturel de notre pays ».



Pour lui, qu’on soit du Nord, du Sud, de l’Est ou de l’Ouest, nous sommes une seule jeunesse d’un même pays, le Mali. « Soyons unis ; car, l’avenir de ce pays nous appartient. Nous devons apprendre de nos aînés pour avancer parce que l’environnement politique du pays l’oblige », estime le Président Togo et il ajoute que : « Conformément à la mission principale du réseau, celle de renforcer le dialogue et l’émergence politique des jeunes, nous devons alors consolider nos liens de collaboration et de partenariat au sein et en dehors du Réseau pour qu’il devienne un des plus grands des jeunes en Afrique de l’Ouest ».



Par ailleurs, il faut signaler que la cérémonie a été marquée par des remises d’attestations de reconnaissance à certaines personnalités qui se sont fait distinguées par leurs talents dans les activités du réseau.



O.M