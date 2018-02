Coupes africaines des clubs : Le Président de la République offre 60 millions aux quatre clubs engagés - abamako.com

cérémonie de remise de l’argent qui s’est déroulée hier dans la salle de conférence du stade Ouezzin Coulibaly, était présidée par le ministre des Sports, Me Jean Claude Sidibé. «Le président de la République, Ibrahima Boubacar Keïta avait promis d’offrir 15 millions à chacun de nos quatre clubs engagés dans les compétitions africaines.



L’argent a été remis cet après midi (hier lundi, ndlr), j’espère que les bénéficiaires vont faire un bon usage de cette aide du chef de l’Etat», dira le ministre Sidibé. «Nous savons que le championnat a été arrêté en cours de saison et cela a entraîné l’arrêt du financement des clubs par le sponsor officiel. Cet argent peut permettre aux clubs d’assurer, au moins les frais d’internat», ajoutera Me Jean Claude Sidibé.



Actualité oblige, le ministre des Sports est revenu sur les incidents qui ont émaillé la rencontre de la dernière journée du Tournoi CONOR, entre le Djoliba et le Stade malien.



Il a invité les représentants des quatre clubs à parler aux supporters dans la perspective des matches de coupes d’Afrique (quatre au total), prévus ce week-end à Bamako. «Je pense qu’il faut minimiser les incidents qui ont eu lieu lors de la dernière journée du tournoi CONOR, ça peut arriver sur un terrain de football. Cependant, on doit conjuguer nos efforts pour que cela ne se reproduise pas. En tout cas, j’ai fait passer un message aux présidents de chacun des quatre clubs pour que la discipline puisse régner. Pour ce qui nous concerne, le ministère prendra toutes les dispositions sécuritaires pour un bon déroulement de ces rencontres», ajoutera Me Jean Claude Sidibé.