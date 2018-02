CNOS :Lles journalistes sportifs à l’école de l’olympisme - abamako.com

CNOS :Lles journalistes sportifs à l'école de l'olympisme Publié le mardi 27 fevrier 2018 | L'Essor

Le Comité national olympique et sportif (CNOS) a organisé un séminaire sur l’olympisme, le jeudi 22 février, en partenariat avec l’Association des journalistes sportifs du Mali (AJSM). La session s’est déroulée au siège du CNOS, en présence du premier responsable du mouvement olympique malien, Habib Sissoko et était animée par le Sénégalais Diamil Faye. Une trentaine de journalistes sportifs, issus de la presse écrite et de l’audiovisuel, ont participé à la session.



Dans son allocution d’ouverture, le président du CNOS, Habib Sissoko indiquera que le comité travaillait sur le projet avec Diamil Faye depuis plus de deux ans, avant d’ajouter que c’est grâce à l’expert sénégalais qu’il a abouti cette année. «Diamil Faye nous aide beaucoup, c’est grâce à lui que le Comité national olympique et sportif du Mali s’est doté d’un manuel de procédure et c’est également lui qui a formé le personnel du CNOS», insistera Habib Sissoko.



Deux grands thèmes seront abordés par l’expert sénégalais, lors de la session de formation proprement dite : le Mouvement olympique et l’Agenda 2020 olympique.

Concernant le premier point Diamil Faye parlera, notamment de la structuration du mouvement olympique, de la présidence et des membres du Comité international olympique (CIO), de la Solidarité olympique, des programmes du CIO (mondiaux, continentaux et complémentaires), du budget de l’organisation.



Evoquant l’Agenda 2020 olympique, l’expert sénégalais expliquera qu’il s’agit de la feuille stratégique pour l’avenir du mouvement olympique. Une quarantaine de recommandations figurent dans l’Agenda 2020 olympique, précisera Diamil Faye.



Après cet exposé, l’expert sénégalais et le président du CNOS se sont prêtés aux questions des journalistes qui porteront, entre autres, sur les bourses olympiques et les relations entre le Comité national olympique et sportif, les associations nationales sportives (les fédérations, ndlr), la presse sportive et les pouvoirs publics.



Boubacar THIERO