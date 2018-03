IBK reçoit les représentants spéciaux du Secrétaire Général des Nations Unies - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique IBK reçoit les représentants spéciaux du Secrétaire Général des Nations Unies Publié le mardi 6 mars 2018 | Présidence

Tweet

Le Président de la République, Chef de l’Etat a reçu à déjeuner le lundi en début d’après-midi les représentants spéciaux du Système des Nations Unies de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale.



Au cours du déjeuner, il a également été question de sécurité et de développement et de renouvellement de l'engagement des Nations aux côtés de notre pays. Le déjeuner s’est déroulé dans les locaux du Palais Présidentiel de Koulouba en présence du Ministre de la Défense et des anciens combattants, du Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale et du Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République du Mali.



Avant de prendre congé Monsieur Mohamed Ibn CHAMBAS, représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, porte-parole de la délégation des représentants spéciaux des Nations Unies ici en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale, s'est adressé à la presse :



''Nous avons particulièrement été honorés d'être reçus par Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita. On a fait un tour d'horizon de la situation sécuritaire, politique dans l'espace Ouest africain, en Afrique centrale et au Sahel. Nous apprécions beaucoup le rôle et le leadership joués par le président Ibrahim Boubacar Keita dans cet espace pour réunir tous les pays Ouest africains, sahéliens, d’Afrique centrale pour face au défi sécuritaire qu'ils affrontent aujourd'hui. Nous avons apprécié les efforts particuliers dans la mise en place de la force du G5-Sahel, qui, nous espérons dans quelques mois sera opérationnelle. Egalement, cette force conjointe du G5-Sahel va travailler en étroite collaboration avec la MINUSMA sous le leadership du représentant spécial Anadif, et, aussi il y'a l'aspect développement qu'il faut prendre en compte; car les Nations-unies sont en train de définir une stratégie intégrée pour le Sahel , pour faire face aux défis socio-économiques dans l'espace sahélien.

En gros nous sommes venus pour renouveler l'engagement des Nations unies de continuer le travail avec le Mali, l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et aussi avec les institutions comme le G5-Sahel, la CEDEAO, l'UEMOA, pour qu'ensemble nous pouvons continuer le travail pour le peuple ouest africain et sahélien''

a évoqué M.CHAMBAS.