Déplacement présidentiel en Inde: Cérémonie de lancement officiel de l'Alliance Solaire Internationale à New Delhi Publié le samedi 10 mars 2018

Sur invitation conjointe du Président français Emmanuel Macron et du Premier Ministre indien,

le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita , a quitté Bamako ce 09 mars, pour New Delhi en Inde.



Dans la capitale indienne le Chef de l’Etat prendra part aux cotés d’une vingtaine de chefs d’Etat dont le président français Emmanuel Macron , à la cérémonie officielle de lancement de l’Alliance solaire internationale (Asi) ce dimanche 11 Mars.



Il s’agira de mobiliser plus de 1 000 milliards de dollars qui serviront à investir dans l’énergie solaire photovoltaïque d’ici à 2030 et à déployer des applications solaires à usage agricole.



L’objectif de l’Alliance est d’augmenter de manière significative la production d’électricité solaire dans les 121 pays situés en totalité ou en partie entre les tropiques du Cancer et du Capricorne (des pays en voie de développement pour la grande majorité). Notre pays , le Mali dispose d’un fort potentiel solaire en toute saison et le Chef de l’Etat SEM IBK a toujours affiché la volonté politique de l’Etat à accorder une place de choix aux questions du changement climatique lors des différents sommets internationaux sur le climat.



Pour le Chef de l’Etat la présente rencontre de New Dehli pourrait être un espace judicieux pour nouer des partenariats afin de faciliter l’accès, d’un maximum de maliens, à l’énergie solaire.