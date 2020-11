Des intérêts Français à défendre au Mali - abamako.com

Des intérêts Français à défendre au Mali
Publié le dimanche 15 novembre 2020 | RP.FR

© AFP par CHRISTOPHE PETIT TESSON

Arrivée du Président Français, Emmanuel Macron à Gao

Le Président de la République Française, Emmanuel Macron est arrivé à Gao le 19 Mai 2017 pour une visite à la force Barkhane. Tweet

Sous prétexte de lutte contre le terrorisme, notamment via l’opération Barkhane lancée en janvier 2013, la France a aujourd’hui plus de 5000 soldats déployés sur tout le territoire malien. La France possédant de nombreuses entreprises implantées sur le territoire comme la BNP Paribas ou encore Orange (1er opérateur sur le marché malien), a en réalité pour objectif via son implantation militaire, la sécurisation des capitaux français au Mali. D’autres part le Mali possède de nombreuses ressources que les grandes puissances impérialistes souhaitent pouvoir contrôler tel l’Uranium ou le pétrole. De plus, la sur-activité militaire au Mali, loin de faire reculer les groupes islamistes, n’a abouti qu’à l’intensification des luttes armées. La région du Sahel est ainsi devenue la plus dangereuse du continent de l’ingérence impérialiste.



Dans cette nouvelle période de crise, nous devons nous opposer farouchement à l’ingérence des états impérialistes et exiger le retrait total des troupes françaises au Mali et partout où elles sont en opération.



Source : .revolutionpermanente.fr