ENSUP : Les étudiants en colère contre l'administration

ENSUP : Les étudiants en colère contre l'administration Publié le vendredi 27 novembre 2020

Ecole Nationale Superieure (ENSUP) du Mali

Depuis quelques semaines, le torchon brule entre l’association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) et les responsables en charge de la gestion de l’ENSUP. Pour savoir de quoi il s’agit, nous sommes allés à la rencontre du numéro 1 du comité AEEM de ladite grande école, M. Aboubacrine Oumar dit Barack Obama.



’Le problème auquel nous sommes confrontés à l'ENSup est lié aux frais d'inscription qui sont d'ordinaire de 6000f mais subitement, l'administration fait une majoration rocambolesque soit une somme de 26000f par candidat.





Nous avons engagé des tractations auprès de l'administration afin de bénéficier d’un rabais. Mais nos administrateurs sont restés sourds à nos doléances et même, lors de notre dernière rencontre, qui a eu lieu avec le secrétaire général de l'ENSup, nous avons été menacés en ces termes : « Si vous refusez de laisser vos camarades s'inscrire, nous allons nous contenter des quelques-uns qui se sont déjà inscrits. Les autres seront remplacés par des candidats qui sont sur la liste d'attente ».

Nous avons eu trois rencontres avec le directeur général; soit deux dans le mois d'octobre et une dans ce mois de novembre. Tout ça dans le cadre de négociation.

Mais ce fut des peine perdue’’, a-t-il confié au journal ‘’Le Confident’’. Et de poursuivre en disant qu’ils useront de tous leurs moyens, pour empêcher l’ajout des 26000F CFA sur les frais d’inscription des pauvres étudiants qu’ils sont. Face à la gravité de la situation, une solution idoine doit être trouvée au plus vite.

Drissa Kantao



Source: Le Confident