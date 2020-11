Journée internationale des droits de l’enfant à Gao : les défenseurs de la région constatent et s’engagent - abamako.com

Journée internationale des droits de l'enfant à Gao : les défenseurs de la région constatent et s'engagent Publié le dimanche 29 novembre 2020

© Autre presse par DR

célébration de la Journée internationale de l’enfant

Le 26 novembre, les enfants de Gao ont célébré la Journée internationale de l’enfant, dans la salle de conférence du Gouvernorat de la Région. Tweet

Le 26 novembre, les enfants de Gao ont célébré la Journée internationale de l’enfant, dans la salle de conférence du Gouvernorat de la Région. Tous les 20 novembre de chaque année, le monde consacre les droits des enfants, à travers la célébration de cette journée. Pour cette édition 2020, les enfants et tous les acteurs régionaux impliqués dans leur protection ont répondu présents.



Parrainée par l’UNICEF, cette cérémonie a essentiellement été marquée par des allocutions. Tour à tour, la Représentante de la Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, de la troisième adjointe au Maire de la ville de Gao, de la Présidente du parlement des enfants de Gao, du Conseiller spécial du Gouverneur de Région et du Chef du Bureau Régional de la MINUSMA, ont pris la parole, et tous ont reconnu les défis qui enfreignent la promotion et la protection des droits et intérêts des enfants. Également présent, le représentant de l’UNICEF, Mahamane Badou DOLOINTHIE, a quant à lui souligné la reconnaissance des droits de l’enfant par les Nations Unies en 1989 dans la Convention sur les droits de l’enfant.



La protection de l’enfance est encore loin d’être atteinte dans la région de Gao, en raison de l’instabilité provoquée par la crise et toujours en vigueur. Face aux autorités régionales, aux représentants des organisations non-gouvernementales à ceux des agences des Nations Unies ainsi qu’à tous les enfants, Mohamed El-Amine SOUEF, Chef du Bureau régional de la MINUSMA, s’est lui aussi exprimé. M. SOUEF a plaidé pour une « responsabilité collective » afin de surmonter les défis que représentent la protection et la promotion des droits des enfants dans la région. « L’envergure de ce phénomène qui vise à enrôler des enfants dans les groupes armés doit mobiliser toute notre attention et une réponse collective appropriée afin de protéger ces enfants forcés de commettre, d’être témoins ou victime de violations et violences graves », a-t-il soutenu, avant d’avertir : « cette situation met en danger le développement physique et affectif de l’enfant et constitue un frein à toute paix pérenne ».



Malgré ce constat Fatoumata Abdoulaye Diallo, la Présidente du Parlement des enfants de Gao, affiche un certain optimisme. Elle se réjouit de la mise en place d’un Centre de Transit et d’Orientation à Gao qui héberge actuellement de nombreux enfants qui combattaient au sein de groupes armés.



Tout en saluant l’engagement et les actions concrètes entreprises par les Autorités maliennes en charge de la protection des enfants victimes du conflit armé, le Chef du Bureau de la MINUSMA dans la région de Gao, a tenu à « renouveler la disponibilité de son organisation à accompagner tout effort visant à la protection et à la promotion des droits des enfants au Mali ».



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA