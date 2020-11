Des séminaires thématiques pour offrir un cadre de réflexion de haut niveau aux acteurs culturels - abamako.com

Publié le dimanche 29 novembre 2020

© aBamako.com par AS

Visite du Ministre de la Culture, Dramé Kadiatou Konaré, au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédias Balla Fasséké Kouyaté

Bamako, le 18 Octobre 2020, le Ministre de la Culture, Dramé Kadiatou Konaré, a visité le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédias Balla Fasséké Kouyaté Tweet





La cérémonie solennelle du lancement '' des séminaires pour une vision concertée des secteurs de la culture de l'artisanat et du tourisme a été présidée par Mme kadiatou Konaré Ministre de la Culture et de l'Artisanat et du Tourisme



L'activité qui a eu lieu le vendredi 27 novembre 2020, était placée sous la présidence de Mme kadiatou Konaré ministre de la culture et de l'artisanat et du tourisme qui avait pour la circonstance à ses côtés le maire de la commune iII , M le ministre de la Jeunesse et des sports et plusieurs personnalités évoluant dans le domaine de la culture.



Dans son intervention Mme kadiatou Konaré ministre de la culture et de l'artisanat et du tourisme a indiqué que ''Une fois n’est pas coutume, je m’en vais donc lancer les activités autour du séminaire thématique organisé par le département de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme : séminaires intitulé « Séminaires Emergence pour une vision concertée des secteurs de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme. En vous adressant d’abord un plaidoyer sur la culture et la revalorisation des secteurs du département dont j’ai la charge, aujourd’hui" !



Au cours de cette cérémonie, un Hommage a été rendu à nos aïeux pour avoir fait de nous les dépositaires d’un patrimoine culturel vivace ! Un patrimoine millénaire, façonné par notre riche histoire et ancré en chacun de nous. Nos coutumes, nos arts, notre folklore, nos langues, nos croyances, nos proverbes, nos légendes ou nos contes exaltent notre condition de Malien.



Cependant, au cœur de cette densité culturelle, chaque peuple du Mali a aussi sa spécificité : être bambara par exemple a un sens, tout comme être bobo, dogon, malinké, maure, songhay, soninké, targui, peul, senoufo et bien sûr toutes les autres que je n’aurais pas citées, là. Le Mali est même configuré en aires culturelles qui épousent ses contours ethniques.



Pourtant, et pourtant, nous restons Maliens parce que nous avons su transcender ces particularismes. L’intégration, nous l’avons réussie, parce que tous les Maliens se retrouvent sur un socle culturel fédérateur que l’histoire et les valeurs partagées de nos différents peuples ont modelé pour en faire la pierre angulaire de notre développement économique et social.



Mme Kadiatou KONARE a beaucoup insisté sur nos valeurs en ces termes. "Le Mali est un pays de grandes valeurs, de grandes vertus, ne cesse-t-on d’égrener. Pays de paix, de tolérance, de sens du dialogue, de l’hospitalité, la fameuse jatigiya, de la solidarité. Ces valeurs, si on y ajoute l’équité ou l’humilité, appartiennent à l’idéal démocratique. Un idéal à cultiver et à entretenir. Promouvoir ces valeurs ne fait que maintenir le souffle et la vitalité démocratiques".



Le Ministre a aussi insisté sur l’importance de la culture à supporter notre artisanat, à le soutenir, à lui forger une identité, afin que la diversité de son expression créative soit le souffle de notre rayonnement culturel; elle a affirmé que l’inventivité, l’ingéniosité de nos artisans sont le fruit d’un héritage millénaire préservé par la force de notre culture.



L’émergence secteur touristique dépendra nécessairement de l’exploitation par ce dernier de notre patrimoine culturel surtout immatériel avec tout ce qu’il véhicule comme richesses artistiques, créatives et humaines.



La culture est au centre de tous les actes du malien, elle est au centre de tout. La solidarité avec notre environnement, la faune, la flore, les esprits, la croyance. C’est à travers elle que notre peuple sera en accord parfait avec lui-même. C'est dans le tréfonds de nos cultures que nous devons puiser pour nous accomplir, nous faire une place, que dis-je, mériter notre place dans le monde.



C’est compte tenu de l’importance de la culture, de notre culture et de toute la créativité qu’elle véhicule dans les différentes déclinaisons de l’artisanat, du secteur touristique, que les acteurs du secteur ont décidé d’organiser ces séminaires thématiques.

L’objectif de ces séminaires est d’offrir un cadre de réflexion de haut niveau aux acteurs culturels, aux artisans et aux professionnels du tourisme sur la place et le rôle de leurs secteurs d’activité, de faire l’état des lieux, de diagnostiquer les problèmes et de faire des recommandations pour leur émergence.



Il faut noter que la mission du département chargé de la culture, en droite ligne de la lettre de cadrage de son Excellence Monsieur le Président de la transition et du Premier Ministre est en effet de créer toutes les conditions d’une réforme en profondeur de ces trois secteurs du département. La visée première est d’installer la symbiose parfaite entre la culture, l’artisanat et le tourisme afin qu’il ne s’agisse plus que d’une seule et même entité. Ensuite, il s’agira pour nous de faire de ce secteur un maillon essentiel dans la réalisation du programme de travail gouvernemental qui entend promouvoir la bonne gouvernance et conduire les réformes nécessaires à l’avènement du nouveau Mali.



Ainsi pendant un mois, les professionnels, les partenaires techniques et financiers, les institutionnels vont se pencher sur les secteurs ci-dessus: Musique, Hôtellerie, Langues nationales, Restauration, Livre, Artisanat, Théâtre, Loisirs, Danse, Patrimoine culturel, Photographie, Cinéma, Mode et design, Voyages, Arts plastiques.



Il s’agira de débattre librement des réalités de ces différents secteurs, de la nature des efforts et des initiatives antérieurs ou en cours, ainsi que des enjeux et défis à relever dans un contexte marqué par l’insécurité, le chômage des jeunes, la globalisation, la démocratisation des technologies de l’information et de la communication et la pandémie de la Covid-19.



Certaines problématiques seront au centre des échanges comme : l’urgence de mettre en place un fond d’aide aux artisans et aux acteurs de la culture ainsi qu’aux professionnels du tourisme et un mécanisme d’assistance des couches les plus vulnérables ; la réhabilitation de nos espaces culturels avec de vraies programmations en matière d’animation culturelle et artistique ; la relecture des différents textes qui régissent les entités de la culture, de l’artisanat et du tourisme afin de mettre en place des politiques nationales sectorielles comme dans le domaine du livre et aussi d’asseoir de véritables politiques nationales de la culture, de l’artisanat, du tourisme; le renouvellement des instances dirigeantes de nos différentes structures tant au niveau artisanal, culturel que touristique ; la promotion du dialogue des cultures à travers des rencontres croisées, des échanges culturels entre notre pays et d’autres ; le rayonnement artistique, culturel et créatif du Mali à l’international ; le déploiement d’outils artistiques, culturels, artisanaux et de circuits touristiques pour placer au cœur de nos activités les enfants et les jeunes ;



Le regroupement des trois départements de la culture, de l’artisanat, et du tourisme est une opportunité historique. Le secteur du tourisme pourrait pleinement s’appuyer sur les fondements culturels de notre pays, socle de nos traditions, de nos us et de nos coutumes et sur notre potentiel créatif pour attirer en lui des milliers de visiteurs en quête de savoir et de connaissance, sensibles au génie créatif des artisans.



Le mois de décembre sera chargé, il sera un mois de travail intense mais un mois qui sera déterminant pour le futur des secteurs de la culture, de l’artisanat et du tourisme.