M.Issa Kaou N’Djim, coordinateur de la CMAS: ‘’Nous allons pousser les politiciens vautours pour baliser le chemin de réussite de la Transition’’ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique M.Issa Kaou N’Djim, coordinateur de la CMAS: ‘’Nous allons pousser les politiciens vautours pour baliser le chemin de réussite de la Transition’’ Publié le mardi 1 decembre 2020 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par AS

Rencontre entre le CNSP et le M5-RFP

Kati, le 26 août 2020. Dans les tractations devant définir les modalités de la transition politique post IBK, le Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP) a reçu les membres du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), les contestataires qui ont été à l`origine de la déchéance du régime IBK. Tweet

En tournée dans la quatrième région pour la mise en place des bureaux de la CMAS à Koutiala et à Ségou, le coordinateur général de la CMAS a fait le point du voyage à son retour. Se confiant aux medias, il a souligné que l’étape de Koutiala a été comme de l’eau à boire contrairement à Ségou où, « nous avons trouvé qu’il y a avait de sérieuses difficultés », soutient-il. S’engageant à aider pour la réussite de la Transition, Issa Kaou N’DJIM souligne que « la CMAS va bousculer comme un Caterpillar, les politiciens vautours pour baliser le chemin ».



Après diverses manifestations à Bamako pour obtenir le départ du régime IBK, la CMAS de l’Imam DICKO est aujourd’hui engagée sur deux fronts. Le premier consiste jouer sa partition afin que la Transition réussisse, le second est l’implantation de la CMAS à travers le pays. C’est dans ce contexte que se situe cette tournée du coordinateur général de la CMAS en compagnie de plusieurs membres du bureau national. Débutée le vendredi dernier, la première étape de la visite a consisté à rendre visite aux notabilités de Koutiala et de Ségou avant la mise en place des bureaux de ces deux localités. Issa Kaou N’DJIM a expliqué que c’est ainsi qu’il a été procédé à la validation du bureau de Koutiala. Selon lui, son rôle ne consistait qu’à valider le bureau et que sa mise en place revenait à M. Dioro Madou qui avait reçu (…)





Mahamane TOURE –

NOUVEL HORIZON