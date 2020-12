Somment virtuel G5-Sahel-Union Européenne: L’Allègement de la dette des pays Africains face à la crise du Covid-19 envisagé - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Somment virtuel G5-Sahel-Union Européenne: L’Allègement de la dette des pays Africains face à la crise du Covid-19 envisagé Publié le mardi 1 decembre 2020 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par A S

Sit-in devant le Quartier général du G5 Sahel

Bamako, le 14 mai 2019 les populations du quartier de Badalabougou (en Commune V du district de Bamako), ont littéralement pris d’assaut l’entrée du futur Quartier général du G5 Sahel Tweet

Le président du Conseil Européen M. Charles Michel et le Président Mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani , président en exercice du G5 Sahel ont co-présidé une vidéoconférence de haut niveau hier lundi 30 novembre 2020. Le Secrétaire général des Nations Unies a également participé à la visioconférence dont l’une des annonces fortes a été un probable allègement de la dette des états africains afin de les aider à faire face à la pandémie du coronavirus.



Le Président du Conseil Européen a rappelé que cette visioconférence fait suite à celle du 28 avril 2020. Ainsi, les participants ont fait le point sur la mise en œuvre des engagements pris à cette occasion sur la lutte contre le terrorisme pour le renforcement des capacités de sécurité et de défense dans les pays du G5 Sahel, ainsi que sur le rétablissement de la présence de l’État et des services de base dans les zones fragiles sur tout le territoire sans oublier l’intensification des efforts de développement. La vidéo-conférence a également abordé la question de l’allégement de la dette lié au COVID, en particulier à la suite de l’engagement du Conseil européen lors de sa (…)





MAHAMANE TOURE — NOUVEL HORIZON