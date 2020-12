Enseignement supérieur : Bientôt une direction générale pour les enseignants et les chercheurs. - abamako.com

La bâtisse sortie de terre depuis mars 2019, sera flambant neuve à inaugurer le 15 février prochain. L’information est donnée par l’entrepreneur du chantier M. Mady Keita ce, à l’occasion de la visite que le ministre en charge de l’Enseignement supérieur a effectuée le vendredi 04 décembre sur le site sis sur la colline de Badalabougou. Pr. Amadou Keita puisque c’est de lui qu’il s’agit, est allé s’enquérir de l’état d’avancement des travaux sur le chantier confié au Consortium ENI-ABT/ESIAU.



Accompagné des membres de son cabinet, le ministre s’est imprégné de la continuité des travaux de crépissage (raccordement) à l’édicule ; le nettoyage de la cour et la pose des grilles sur le RDC. Selon les explications fournies au ministre par les responsables du chantier, le délai consommé en tenant compte de la date de notification de l’Ordre de Service de les travaux du 19 mars 2019, est de 150%. Ceci contre un taux d’avancement des travaux de 59,92% sur les travaux initiaux et 51% sur les travaux supplémentaires.



Financé par la Banque Mondiale à hauteur de 887 millions de nos francs, ce projet de construction de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, est censé loger les services rattachés au domaine afin de booster la qualité de l’enseignement supérieur au Mali. « Le bâtiment dont l’une des trois ailes doit abriter l’Agence Malienne d’Assurance Qualité Supérieure (AMAQ-Sup), est une enceinte à R+3 ayant 15 mois comme durée de réalisation » a expliqué M. Emmanuel KONATE, l’architecte de l’immeuble. Il s’inscrit en droite ligne du Programme d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur (PADES).



Le ministre Pr. Amadou Keita a, après ses recommandations faites pour l’augmentation du rythme des travaux, laissé entendre que le projet jouit de deux importances capitales. D’une part il loge en son sein deux structures notamment la direction de l’Enseignement supérieur et l’Agence Malienne d’Assurance Qualité Supérieure (AMAQ-Sup). D’autre part, il s’agit d’un projet à dimensions académiques. D’où le souhait de voir ces genres d’initiatives se multiplier mais pas dans la posture de quémandage. « Montrons nos potentiels pour en jouir » a t-il conseillé.



André SEGBEDJI/abamako.com