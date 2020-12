Transition malienne: Le Conseil National de la Transition sera mis en place ce samedi - abamako.com

Transition malienne: Le Conseil National de la Transition sera mis en place ce samedi Publié le samedi 5 decembre 2020

La charte de la transition prévois comme organes de la transition, le président de la transition, le gouvernement et le Conseil National de la Transition (CNT). parmi les organes sus cités, les deux premiers ont été mis en place et il restait seulement le CNT.



La liste nominative des membres du CNT a été publiée le jeudi passe et un autre décret a prévu que cet organe sera mis en place ce samedi au Centre International de Conférence de Bamako.



Déjà des défections sont constatées. D'accord la Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) a publié un communiqué dans lequel elle a clairement affirmé qu'elle suspendra sa participation au processus de mis en place du CNT. La presse aussi a exprimé son mécontentement car, sur les 4 places prévue, elle n'a finalement obtenu que deux.



Certaines personnalités ont été également nommées sans qu'elles aient déposé de dossiers, certaines d'entre elles aussi, veulent ne pas siéger au sein de ce CNT.



Le communiqué qui a fixé la date de la mise en place du CNT a également déterminé les conditions, selon ce communiqué, pour étre candidat à la président du CNT, il faut avoir le parrainage de 40 membres du CNT.



Fsanogo/abamako.com