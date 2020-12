Cérémonie de remise du Bloc de réanimation par la MINUSMA - abamako.com

Bamako, le à8 décembre 2020, au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) du POINT G a eu lieu l’inauguration d’un nouveau bloc de soins intensifs offert par la MINUSMA. Tweet

Ce 8 décembre, au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) du POINT G a eu lieu l’inauguration d’un nouveau bloc de soins intensifs offert par la MINUSMA. En présence du Directeur de l’hôpital, du Représentant de l’OMS, du personnel soignant, des acteurs de la lutte contre le virus et des médias, le ruban a été coupé par la Ministre de la Santé et du Développement social, le Docteur Fanta SIBY et Mahamat Saleh ANNADIF, le Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) de l’ONU au Mali et Chef de la Mission des Nations Unies.



Le nouveau bloc de soins intensifs a couté 71.7 millions de FCFA. Il a été construit en préfabriqués avec un raccordement au bloc principal de l’hôpital. L’édifice comprend l’équipement médical nécessaire à la prise en charge des malades et répond aux normes et standards internationaux, y compris en matière de préservation de l’environnement et de recyclage. Initié en juin dernier par la Mission de l'ONU, le projet a été mené en collaboration avec les équipes du Professeur Sounkalo DAO, Responsable de la lutte contre la pandémie au Mali. Achevé le 10 novembre dernier, le bâtiment est d’ores et déjà opérationnel après des mois de travaux réalisés pendant la pandémie.



Cette réalisation est une autre contribution des Nations Unies à la lutte contre la propagation de la COVID-19, qui s’élève à ce jour à plus de deux millions de dollars américains, soit près d’1,1 milliard de FCFA, sans compter ce dernier ouvrage.



Madame la Ministre de la Santé s’est dite préoccupée par l’augmentation du nombre de cas positifs et rappelle : « le Covid-19 est une réalité au Mali ». Le Chef de la MINUSMA a quant à lui invité chacun à prendre ses responsabilités en déclarant : « les citoyens sont leurs propres et meilleurs médecins. »



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA