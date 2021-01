Concours Initiative " Tremplin start-up " : cinq lauréats récompensés - abamako.com

Les cinq lauréats de l’initiative « Tremplin start-up » ont été récompensés ce mercredi 30 décembre 2020 au cours d’une cérémonie tenue à Abidjan-Plateau.



Organisé par la Commission de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), l’initiative « Tremplin start-up » est un programme qui a pour objectif d’accompagner les start-ups innovantes, en vue de la diversification du tissu économique de l’espace communautaire.



Le premier prix a été remporté par la strat-up Ivoire Agro Forever qui a reçu un chèque de 11 millions de Francs CFA. Les autres prix d’encouragement ont été attribués à quatre start-ups qui ont pris part à la compétition. Il s’agit notamment de Canaan Land, Investiv, Charbon Pélé, Sive Côte d’Ivoire qui ont empoché chacun cinq millions de Francs CFA.



Pour ce concours qui est à sa première édition, le jury a souhaité une présentation de projet des activités économiques qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources







Emmanuel Tra Bi, directeur général de l’Industrie a au nom du ministre du commerce et de l’industrie indiqué que l’organisation de ce concours vient conforter le gouvernement ivoirien dans les actions entreprises afin de créer un écosystème de plus en plus favorable à l’éclosion des PME et des start-ups. " Je puis vous assurer de l’engagement du Gouvernement à mettre tout en œuvre pour promouvoir l’émergence de Champions nationaux, pleinement outillés pour affronter la rude concurrence que l’ouverture du marché africain imposera avec la création de la ZLECAF" a-t-il rassuré.



Il a par ailleurs exhorté les lauréats à continuer à se battre pour la croissance de leurs entreprises.



À en croire les organisateurs sur le plan régional, cinq prix d’Excellence ont été mis en jeu pour les meilleurs projets. 24 prix d’encouragement ont été également décernés, à raison de trois par Etat membre de l’Union, de même que des primes aux structures de promotion accompagnant les start-ups.



Gustave Diasso, représentant résident Côte d’Ivoire de l’UEMOA a au nom de madame Fily Bouaré Sissoko, commissaire Demen traduit les félicitations aux lauréats et à tous les soumissionnaires ainsi qu’aux structures d’accompagnement pour la qualité des dossiers reçus.



Au total 214 millions FCFA ont été distribués à des start-ups dans ce programme lors de diverses cérémonies de remise de distinctions dans les huit pays membres de l’UEMOA.



Cyprien K.