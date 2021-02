Tournoi qualificatif de Zone UFOA: Les cadets maliens connaissent déjà leurs adversaires - abamako.com

Tournoi qualificatif de Zone UFOA: Les cadets maliens connaissent déjà leurs adversaires
Publié le mercredi 3 fevrier 2021

Eliminatoires CAN U17: Mali 2-0 Ethiopie

Le tirage au sort du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations au niveau des cadets zone UFOA s'est déroulé le mardi 2 Février 2020.



Les cadets maliens à la suite de ce tirage sont logés dans le groupe "B" en compagnie de la Sierra Leone et de la Guinée Bissau. Le groupe "A" est composé du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie. Le tournoi se jouera au Sénégal du 5 au 13 Février 2021.



Les deux premiers du tournoi à savoir les premier du groupe "A" et "B" se qualifieront pour la phase finale de la CAN des cadets que le Maroc doit abriter en mars 2021.



Fsanogo/abamako.com