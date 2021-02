CHAN Cameroun 2020: les aigles locaux du Mali tenteront de gagner leur ticket aujourd’hui pour la Finale - abamako.com

Mali-Mauritanie 2-0

Les Aigles locaux ont battu 2-0 la Mauritanie en match retour comptant pour les éliminatoires du Chan 2020, le dimanche 20 Octobre 2019 au Stade Modibo KEITA. Tweet

Les demi-finales de la 6è édition du Championnat d'Afrique des Nations se joueront cet après midi à Douala et Limbé au Cameroun. Les affiches sont: Mali-Guinée à 15H et Cameroun-Maroc à 19H.



En ce qui concerne la première affiche qui est celle du Mali opposé à la Guinée, les aigles locaux sont prêts à affronter le Syli National. Le seul objectif pour nos aigles c'est de jouer la finale, cela passe impérativement par une victoire contre la Guinée. Les deux équipements (Le Mali et la Guinée) ont un même style de jeu. En jetant un regard rétrospectif sur leurs parcours, on constatera que les aigles locaux manquent d'efficacité devant les buts en marquant seulement 4 buts en autant de matches, tandis que la Guinée a marqué 7 buts en 4 rencontres jouées. Le public aura cet après midi un bon spectacle.



Le coup d'envoi de l'affiche Mali-Guinée sera donné à 15 heures TU, et celui de l'affiche Cameroun-Maroc est prévu à 19 heures TU.



