La jeunesse de Tombouctou à travers la plate-forme "Initiative Tombouctou debout" a organisé ce lundi 12 avril 2021 une marche pacifique . Ce rassemblement pacifique , selon les organisateurs, avait comme objectif de dénoncer " l'insécurité grandissante, le népotisme et favoritisme dans les recrutements des forces de défense et de sécurité.."

Les manifestants arboraient plusieurs pancartes sur lesquelles on pouvait lire: "Tombouctou réclame sa route"; " sécuriser nous"; " non à l'injustice".

Démarrée à la place de l'indépendance de Tombouctou, la manifestation a pris fin par la remise d'un mémorandum au Directeur de cabinet du gouverneur.

Lequel mémorandum contient entre autres, le départ sans délai le Directeur régional de la protection civile de Tombouctou, l'enrôlement des jeunes en vue d'avoir des fichiers du RAVEC , la sécurisation des personnes et leurs biens par les forces de défense et de sécurité, la fin du népotisme et du favoritisme dans les recrutements, au sein de la MINUSMA et dans les organisations internationales; faire des patrouilles dans les quartiers périphériques, mettre fin à l'injustice , la baisse des prix de premières nécessites

Le Directeur de cabinet du gouverneur a affirmé que le mémorandum sera transmis "à qui de droit".

La ville des 333 saints abrite régulièrement des rencontres et manifestations pour dénoncer "l'insécurité grandissante".



