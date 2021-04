Ecobank Côte d’Ivoire remporte le prix de Meilleure Banque pour le Cash Management en Côte d’Ivoire - abamako.com

Ecobank Côte d’Ivoire, filiale du Groupe Ecobank a été élue Meilleure Banque pour le Cash Management 2021 en Côte d’Ivoire, annonce, ce 12 avril, un communiqué du groupe transmis à Abidjan.net.



Décerné par Global Finance, ce prix récompense « l'engagement de Ecobank Côte d’Ivoire auprès de ses clients entreprises ».



Le jury a pris en compte l’avis d'analystes, de dirigeants d'entreprises, d'experts en technologie et de chercheurs indépendants, en plus de l'analyse approfondie des produits de Cash Management de Ecobank Côte d'Ivoire, de la rentabilité de la banque, de sa part de marché et de ses services à la clientèle.



« Nos solutions de Cash Management s'appuient sur une technologie de pointe et offrent à nos clients ivoiriens des solutions efficaces de gestion du fonds de roulement, de banque transactionnelle et d'investissement sur de nombreux marchés et dans de multiples devises. », a déclaré Paul-Harry Aithnard, Directeur régional de l'UEMOA et Directeur général de Ecobank Côte d'Ivoire. Il promet également de faciliter l'essor de leur commerce et de leurs investissements intra-africains au fur et à mesure de la mise en place de la ZLEC.



« Le prix décerné par Global Finance confirme que mes collègues de la Banque Commerciale et de la Banque de Grande Clientèle et d'Investissement offrent au secteur des affaires de la Côte d'Ivoire – des PME aux grandes entreprises –, les produits, les services et l'expérience client qu'ils attendent », a précisé M. Aithnard.



Commentant l'impact de la COVID-19, Joseph D. Giarrauto, éditeur et Directeur éditorial de Global Finance, a précisé que les prix « récompensent les établissements financiers qui ont



aidé leurs clients à traverser la crise grâce à des informations en temps réel et des stratégies efficaces, à une époque de changements rapides et spectaculaires ».



La plateforme panafricaine de Ecobank permet une gestion de trésorerie et des paiements rapides et intégrés dans 33 pays, offrant un guichet unique pour les règlements en devises



africaines, l'encaissement de tous les paiements d'une entreprise en un seul endroit, des règlements partout dans le monde et une gestion fluide et harmonisée des comptes via le portail de banque en ligne Omni Lite ou Omni.



Si l'évolution de la pandémie mondiale le permet, la cérémonie de remise du prix de Ecobank Côte d'Ivoire aura lieu lors de la conférence annuelle de Sibos programmée du 11 au 14 octobre 2021 au Sands Expo and Convention Centre de Singapour.





