Jeunesse: le Conseil national de la jeunesse (CNJ) obtient un nouveau siège national Publié le dimanche 11 avril 2021

© Autre presse par DR

CNJ Mali

L’information a été donnée par Mme Diawara Fatoumata Diouara, dans un communiqué lu dans le nouveau siège du CNJ MALI en face du cimetière de Sotuba. Elle avait à ses cotes pour la circonstance des membres du comité exécutif du Conseil national de la jeunesse (CNJ). Voici l’intégralité du communiqué.





Une nouvelle ère vient de naitre pour la jeunesse malienne. Cette jeunesse, qui

durant de nombreuses années s’est vue sujet à de nombreux manquements de la

part de diverses autorités politiques, décide aujourd’hui de freiner les actions de

sabotages des jeunes du Mali



Le Comité Exécutif National se félicite donc aujourd’hui de la première action

entreprise pour assoir une véritable indépendance des jeunes du Mali qui est

l’obtention d’un nouveau siège national du CNJ - Mali au frais de l’organisation

elle-même. Le Conseil lui-même compte désormais se prendre en charge et ne

traiter avec l’ensemble de ses partenaires que d’égal à égal.

Chers jeunes du Mali, nos obligations générationnelles nécessitent de nous des

démarches audacieuses qui nous permettent de rehausser la nation malienne.

Cette volonté nouvelle doit être comprise et c’est la raison de notre communication du jour.



Le Conseil National de la Jeunesse du Mali rappel à la communauté nationale,

internationale et aux partenaires du Mali que le Conseil National de la Jeunesse

du Mali est la faitière des organisations de jeunesse au Mali, et par son statut, il est

une organisation à but non lucratif et apolitique.



Concernant la collaboration entre le CNJ-Mali et le gouvernement malien à

travers la Direction nationale de la jeunesse, il faut savoir qu’elle est fondée sur

une convention qui engage les deux parties à agir pour la protection des intérêts

des jeunes du Mali. Il est aussi impératif de notifier et de rappeler à toutes et à

tous que le CNJ-Mali entretient des relations de partenariat avec de nombreuses

structures de natures diverses.



Ainsi le comité exécutif national demeure serein vis-à-vis de l’avenir et du devenir

de la faitière des jeunes du Mali et réitère sa franche collaboration aux autorités

maliennes

Unis, Nous Bâtissons le Mali !



CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE