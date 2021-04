Deuxième édition de la BRVM Awards 2021: les meilleurs acteurs du marché financier régional célébrés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Bourse Article Bourse Deuxième édition de la BRVM Awards 2021: les meilleurs acteurs du marché financier régional célébrés Publié le dimanche 11 avril 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par Marc Atigan

Finances: deuxième édition des BRVM Awards

Abidjan le 10 Avril 2021. La Salle des Fêtes du SOFITEL Hôtel Ivoire a abrité ce samedi la deuxième édition des BRVM Awards en présence de plusieurs membres du gouvernement Tweet

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), a organisé la deuxième édition des BRVM Awards ce samedi 10 avril 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan.

Cette cérémonie de récompense vise à promouvoir et célébrer les acteurs du Marché Financier Régional (MFR) de l’UEMOA.

Selon le directeur général de la BRVM, Dr Edoh Kossi Amenounvé , la BRVM etant la structure de gestion du marché et constitue un modèle unique d’intégration boursière au monde. Elle a institué en 2020 les BRVM Awards, une cérémonie de distinction visant à reconnaître les entreprises les plus dynamiques de la sous-région. "Ce nouvel indicateur économique panafricain vise à fédérer l’ensemble des acteurs du marché régional, à mettre en lumière le dynamisme boursier de la sous-région, à accroître la visibilité du MFR et à promouvoir l’excellence et les bonnes pratiques" a-t- il précisé.

Pour cette seconde édition, ce sont 8 entreprises qui se sont vues récompensées de ce prix d’excellence dans différentes catégories, notamment Sonatel dans la catégorie meilleure société cotée. Ensuite, la Meilleure Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) a été décerné à la Société Générale Capital Securities West Africa; pendant que le prix de la meilleure Société de Gestion des OPCVM (SGO) a été raflé par SOAGA.

Le Meilleur Émetteur Obligataire, est revenu au Trésor Public du Burkina Faso; Quant à la meilleure BTCC, elle fut l'affaire de la Société Générale Côte d’Ivoire conservateurs. Le prix de la meilleure PME du Programme ÉLITE, a été décerné à Neurotech SA. Le jury a décidé de porter son choix sur l'Institution de Prévoyance Sociale-Caisse Nationale de Prévoyance. Sociale (IPS-CNPS) pour ce qui est du prix du Meilleur Investisseur Institutionnel. Enfin, le prix du Meilleur Médias Financiers, a été attribué à Financial Afrik.



Ces entités nominées ont été départagées par un jury présidé par Charles Kié (président du Jury), Viviane Bakayoko, Mr Didier Acouetey, Mme Nabou Fall et Mme Khady Ciss. Il faut noter que cette année, deux prix spéciaux et un prix d’honneur seront décernés. Il s'agit du prix spécial BRVM Awards décerné au ministre d'Etat Adjoumani Kouassi, du prix spécial BRVM & DC/BR décerné au ministre de l'Économie et des Finances du Bénin, Romuald Wadagni. Un prix d'honneur à titre posthume a été également décerné à feu Hamed Bakayoko, ex Premier ministre de la Côte d'Ivoire.

Le ministre de l'économie et des finances Adama Coulibaly a renouvelé ses félicitations aux organisateurs et aux lauréats. Selon lui, l'Etat de Côte d'Ivoire qui l'émetteur de référence sur le marché a contribué fortement, en 2020, au dynamisme sans précédent du marché obligataire de la BRVM, qui a surpassé celui des actions, au cours de l'année 2020. "Ainsi, sur les 28 emprunts obligataires admis à la cote de notre BRVM, 20 ont été réalisées par l'Etat de Côte d'Ivoire pour un montant global levé de 1633,37 milliards de francs CFA, représentant 68,70% du montant total admis à la cote de la BRVM, '' a-t-il révélé. A en croire Adama Coulibaly, ces chiffres témoignent de la volonté du gouvernement ivoirien à recourir autant que besoin , au marché Financier régional pour lever des ressources longues destinés au financement des projets d'infrastructures et de développement économique.



Pour rappel, en 2020, 7 entreprises se sont vues récompensées de ce prix d’excellence, notamment le Trésor Public de Côte d’Ivoire en tant que Meilleur Émetteur Obligataire, le CNSS Bénin en tant que Meilleur Investisseur Institutionnel, et la Sonatel en tant que Meilleure Société Cotée pour ne citer qu’elles. La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) est une bourse électronique parfaitement intégrée commune à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Outre les titres de participations (actions), la BRVM propose l’émission et la négociation des titres de créance (obligations). La BRVM offre aux investisseurs un environnement boursier de classe mondiale avec des systèmes de cotation et de règlement des transactions à la fine pointe de la technologie. La BRVM est membre de l’African Securities Exchanges Association (ASEA). Elle est désormais classée dans la catégorie des marchés frontières.



Cyprien K.